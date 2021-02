Tania Rodas tras vacuna a su pareja: “Me siento traicionada”

La congresista por La Libertad del partido político Alianza para el Progreso, Tania Rodas Malca, mostró su rechazo ante la decisión de su pareja Manuel Cedano Guadiamos de aceptar la vacuna contra la COVID-19, según el padrón derivado por la PCM.

“Me siento traicionada por él (...) Ha hecho esto a espaldas mías y yo desconocía todo esto. A mí me indigna todo esto, porque ha expuesto su vida y eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo se pudo haber puesto una vacuna que ni siquiera tenía un registro sanitario?”, dijo Rodas a Correo.

Además, la también integrante de la Comisión COVID-19 del Parlamento sostuvo que ello debe ser investigado, junto con los demás beneficiarios que aparecen en el listado.

En el caso de Manuel Cedano Guadiamos y su hija Claudia Cedano Burga, nacida en Lima, recibieron la primera dosis el 12 de setiembre y la segunda el 3 de octubre.

Cedano Guadiamos tiene 67 años y actualmente trabaja en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN), mientras que Claudia Cedano Burga tiene 32 años y se recibió como médica cirujana en 2014.