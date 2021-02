Pueblo Libre: ladrones utilizaban regleta para robar en cajero automático

Un grupo de delincuentes utilizaba la modalidad de la regleta para robar a las personas que retiraban dinero en un cajero automático del Banco de Crédito (BCP), ubicado en Pueblo Libre. El hecho ocurrió en una agencia localizada en el cruce de la avenida Bolívar y calle Moreira Riglos.

Según Marianela Salazar Taboada (54), una de las afectadas, ella realizó una transacción en efectivo, pero se dio cuenta que se había atascado en la máquina.

“Presioné algunos botones del cajero, pero vi que no había resultados. Detrás de mí estaban dos personas, una de ellas me dijo que no tocará nada y fuera a la comisaría a hacer la denuncia”, expresó la mujer.

No obstante, la oportuna aparición del serenazgo y de la Policía Nacional evitó el robo de 800 dólares a la madre de familia. Según comenta, al notar la presencia de las autoridades, ambos sujetos desaparecieron.

“Me preguntó que había pasado y las dos personas en el recinto desaparecieron, ellos eran los ladrones”, señaló la víctima.

Efectivos de la PNP comprobaron que los billetes estaban en la boqueta por donde sale el dinero pegado con silicona a una regla de plástico. Luego de ser recuperado, el dinero fue devuelto a la agraviada.

“El usuario quiere retirar el dinero del cajero, pero no logra hacerlo y se aleja sin sospechar que los ladrones, luego, extraen los billetes”, expresó el gerente de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades municipales señalaron que en este año es la segunda vez que ese mismo cajero es alterado con fines de robo, por lo que se pedirá al BCP que tome las medidas de precaución.