Mujer desaparece tras salir a cenar con su pareja por el Día de San Valentín

Con información de Gianella Aguirre

Blanca Llanqui Estalla salió el 14 de febrero a almorzar con su pareja, Marco Rodriguez Siccha. Sin embargo, hasta el día de hoy no regresa a su casa del distrito de Ventanilla. Además, no responde llamadas y solo envía mensajes de texto en donde cita a sus familiares a distintos puntos a los cuales no llega, tratando de desviar la atención.

Yesica Chapeton, hija de Blanca, se encuentra sumamente preocupada dado que no era usual en su mamá comunicarse a través de mensajes de texto. Ella, sospechando de la situación, le hizo preguntas puntuales solicitando nombres de familiares cercanos a ellos, para de esta forma corroborar que es Blanca; sin embargo, ella evade las preguntas y comienza a citarlos a una casa ubicada en Ensenada, vivienda que solo estaría siendo utilizada para confundir a la familia del paradero de la desaparecida.

Otra señal que lleva a la familia a sospechar de la pareja actual de Blanca Llanqui, es que a través de los mensajes de texto su hija le pregunta si Marco Rodriguez la tiene secuestrada, a lo que ella responde que no metan a su pareja en su desaparición y trata de culpar a otro hombre de su retención.

La última vez que Blanca salió de su domicilio llevaba un buzo color oscuro, polo plomo y chompa de lana color rojo, ella tiene 1.56 de estatura, cabello castaño oscuro, ojos negros y un lunar al lado izquierdo superior del labio. Si usted cuenta con información del paradero de Blanca Llanqui puede comunicarse al número 923312872.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942072845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Recuerde que para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada y dar el aviso en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.