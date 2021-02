Pudo ser una tragedia. Un incendio se produjo al interior de la discoteca Dubai cuando varias parejas habían acudido a celebrar el Día de los Enamorados al local, sin acatar la prohibición de las fiestas por la pandemia del coronavirus. El fuego se propagó y arrasó con tres viviendas en la ciudad de Sarameriza, distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón, Loreto.

El siniestro ocurrió al promediar las 3.30 a. m. del domingo 14 de febrero, cuando aún había algunas parejas bailando y libando licor. Al ver las llamas, las personas abandonaron inmediatamente el local.

Los vecinos del Parque La Paz en la avenida principal de Sarameriza indicaron que el fuego se inició dentro de la discoteca, y se propagó luego a tres viviendas de madera, por lo que sus habitantes tuvieron que salir con lo que tenían puesto en ese momento y perdieron todas sus pertenencias en el siniestro.

Los vecinos de Sarameriza, en comunicación con La República, indicaron que a la hora que se produjo el incendio, estaban descansando, y al escuchar el grito de los asistentes a la discoteca, se levantaron y se dieron con la sorpresa de que el fuego alcanzaba sus viviendas.

“A esa hora de la madrugada, a pesar de que estaba lloviendo, el fuego se propagó a las otras tres viviendas, por lo que, con baldes y algunas motobombas, ayudamos al propietario de la discoteca y de las viviendas afectadas a apagar el fuego. Lo logramos al promediar las 7.00 a. m.”, expresaron los moradores.

Ellos manifestaron que están hartos de que las autoridades de Sarameriza no hagan cumplir las medidas del Gobierno como la prohibición de las fiestas por la pandemia. “En esta ciudad no hay puesto policial, por lo que en varias ocasiones hemos acudido a la municipalidad para que envíen a los serenos, pero estos solo llegan y no pueden hacer nada”, precisaron.

Indicaron que reclamaron al dueño de la discoteca por el incendio, quien les manifestó que el siniestro habría sido provocado. Los moradores refieren que, al parecer, el incendio se habría producido cuando cambiaban gasolina al motor, ya que desde hace una semana no cuentan con energía eléctrica debido a que las precipitaciones pluviales ocasionaron la caída de varios postes.