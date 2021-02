Lambayeque: cuestionan el funcionamiento de central de monitoreo de JLO

La obra del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), valorizada en S/ 9 millones, sigue generando los cuestionamientos y críticas de parte de algunos regidores distritales.

En diálogo con La República, el regidor Carlos Rodas Díaz calificó la citada obra como un elefante blanco porque presenta deficiencias en el fluido eléctrico y el personal no está capacitado para manejar sus equipos.

Los componentes de la central de monitoreo son 49 cámaras de seguridad en puntos críticos del distrito, seis camionetas para serenazgo, una sala de control de monitores, una videoteca, área de gerencia, almacén y una sala de espera.

Críticas

“Tengo conocimiento de que hay retraso en el pago del servicio de electricidad, lo cual provoca que no haya permanente fluido eléctrico en la central de monitoreo. Además, el alcalde (Wilder Guevara) no utilizó el recurso del sector de seguridad ciudadana para capacitar al personal. Muchos trabajadores no están capacitados”, argumentó.

Líneas seguidas, Rodas cuestionó la función del Órgano de Control Institucional (OCI) de la comuna de Leonardo por no realizar una verificación de la obra, pese a que las advertencias se hicieron ante de su inauguración en julio de 2020.

A su turno, el concejal James Prado Ayala precisó que las deficiencias se presentan en la compra de combustible para las camionetas de serenazgo, debido a que la licitación pública para la adquisición de gasolina no se concretó por la falta de postores.

Prado Ayala afirmó que se ha realizado una convocatoria para contratar a personal que labore en la central de monitoreo, luego que se presentara casos de contagios por la COVID-19. Mencionó que hace unas semanas se suspendió el funcionamiento del centro de operaciones por trabajos de mantenimiento.

“Hay un problema relacionado con que algunas camionetas salen a patrullar y otras no. Esto se debe a que la licitación para la compra de combustible se ha caído. Esperemos que la municipalidad solucione este problema”, dijo.

Este diario buscó la versión del burgomaestre Wilder Guevara Díaz, a través de llamadas telefónicas, pero no encontró respuesta.