Huánuco: asesinan a joven que fue llevado con engaños a Colombia

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años y natural de la ciudad de Huánuco, fue estafado por un amigo, quien con engaños lo llevó de viaje a Colombia para comprar mercadería y revenderla en Perú; sin embargo, fue asesinado.

Según el video viral, Oblitas fue lanzado de un puente tras reclamar el robo de 5.000 soles, capital que llevó consigo, a sus otros dos acompañantes.

El lamentable hecho llegó a ser conocido por la familia, luego de que su hermana Janet Cántaro Tolentino se encontrara navegando por el interfaz de Tik Tok.

“Fue con el motivo de traer mercadería, ropa. Se llevó el monto de 5.000 mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo Janet Cántaro a América Noticias.

Asimismo, refirió que la última comunicación que tuvo con él fue hace más de una semana, en ella Silvano le pedía ayuda económica, pues se había quedado sin dinero en Colombia.

“Me dijo Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

Finalmente, la joven pidió ayuda a las autoridades para poder repatriar el cuerpo de su hermano y exigió justicia para que este hecho no quede impune.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.