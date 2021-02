Capturan a tres ladrones tras persecución desde Surco hasta SJM

Personal de la Policía Nacional y del Serenazgo de Surco detuvieron a tres hombres acusados de cometer robos al paso en varias zonas del distrito, luego de una intensa persecución que terminó en San Juan de Miraflores (SJM).

La primera alerta la recibió el sereno Freddy Ramírez, a quien avisaron por radio que los ocupantes de un vehículo azul oscuro con placa C2E-211 se encontraban efectuando asaltos bajo la modalidad del raqueteo en la Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo.

El agente municipal se comunicó con el Centro de Control de Operaciones para pedir refuerzos y empezó a seguir al vehículo hasta la cuadra 9 de la avenida Pedro Miotta , que ya pertenece a la jurisdicción de SJM, donde les cerró el paso y les advirtió que más serenos y policías estaban en camino.

Poco después llegaron efectivos de la comisaría de San Juan de Miraflores y con sus armas de reglamento apuntaron al auto para exigir a los ocupantes que bajen del auto.

“Los he seguido mucho más allá del Mall del Sur. Yo mantenía mi distancia y en un parqueo público se estacionan a mi izquierda. No sé si me vieron. Después de unos minutos vuelven a salir y es ahí donde los cerramos. Llegaron incluso efectivos del grupo Terna”, relató Ramírez.

El carro y los detenidos fueron conducidos llevado a la comisaría de San Juan de Miraflores, donde se identificó a dos de ellos como Luis Alejandro Díaz Castro y Juan Alonso Gonzáles Padilla. El tercero no portaba sus documentos y por eso no fue reconocido.

Se supo que González Padilla fue capturado en agosto del 2019 en Santa Anita con otros dos sujetos a bordo de un vehículo donde se halló un revólver abastecido.