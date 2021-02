Cajamarca: gobernador regional Mesías Guevara afirma no haber sido vacunado

El caso de funcionarios públicos beneficiados con la aplicación de las dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm generó revuelo, sobre todo, luego de que se conociera la existencia de una lista de 487 personas en la que figuran el exmandatario Martín Vizcarra y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

En ese sentido, desde el domingo 14 de febrero, muchos servidores del Estado se apuraron en emitir comunicados y hasta declaraciones juradas en las que deslindan todo tipo de responsabilidad, y aseguran no haber sido parte de estas vacunas ni de ensayos clínicos.

En Cajamarca, el gobernador regional y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara Amasifuén, afirmó que no participó en dicho proceso. “Ante mensajes tendenciosos y malintencionados (…) Expreso lo siguiente: No he sido vacunado contra la COVID-19 (…) Me ratifico que accederé a la vacuna cuando me corresponda”, sostuvo en comunicado publicado en la fanpage del Gobierno Regional de Cajamarca.

Asimismo, se dirigió a su coterráneos para que no se dejen “sorprender por este tipo de mensajes”.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 16 de febrero del 2021