Palacios: “Sentimos indignación como Colegio Médico del Perú”

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, mostró su indignación tras las revelaciones de que algunos altos funcionarios del Gobierno, entre ellos, la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se vacunaron contra la COVID-19.

“Sentimos indignación como Colegio Médico”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.

Palacios negó haber recibido alguna de las dosis de Sinopharm que llegaron al Perú como parte de los ensayos clínicos y lamentó que este escándalo pueda causar problemas con las negociaciones.

Señaló que, con las dosis que recibieron funcionarios del Gobierno, se pudo haber evitado la muerte de médicos en todo el país.

“Nosotros como Colegio en el mes de septiembre tuvimos 41 médicos fallecidos y en el mes de octubre tuvimos 12 médicos fallecidos (...). Esto nos causa indignación definitivamente por la injusticia de la manera cómo se ha distribuido la vacuna”, añadió.

Por otro lado, indicó que, hasta el momento, el gremio que lidera no ha abierto ningún proceso contra galenos que se hayan vacunado contra el coronavirus.

“Anuncio a todo el Perú, obviamente todos los médicos que están en este listado, y que no pueden explicar si han pertenecido o no al equipo de investigación para recibir esta vacuna, tienen que ser citados al Colegio Médico a través de un proceso indagatorio ético disciplinario, no nos va a temblar la mano”.

En esa misma línea, confirmó lo dicho por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, al afirmar que ya se está reuniendo la información sobre la lista de inmunizados.

Exviceministro de Salud confirmó que funcionarios del Minsa recibieron vacuna

El exviceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, confirmó que él junto a otros funcionarios del Minsa recibieron la vacuna candidata de Sinopharm el año pasado.

Suárez agregó que la empresa china les comentó que en otros países también se estaba realizando la misma estrategia. Por ello, ellos ponían a disposición la vacuna candidata (que aún se encontraba en experimentación) con la posibilidad de proteger al equipo responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia y a su entorno directo.

“Esta vacuna candidata me fue aplicada a mí y a miembros del equipo a cargo de la respuesta frente a la pandemia de manera voluntaria, asumiendo individualmente cada uno el riesgo que implica un producto aún no evaluado en fase 3 y a sabiendas de que se desconocía su real eficacia y seguridad”, manifestó el médico en un comunicado a la prensa.