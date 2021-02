Los vecinos de las urbanizaciones Las Brisas y el Paraíso, en el sector oeste del distrito de Chiclayo, padecen por el desabastecimiento de agua potable desde el viernes 12 de febrero, debido a deficiencias en el servicio brindado por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Este hecho ya fue comunicado inmediatamente a la Epsel, sin embargo, hasta hoy lunes 15 de febrero la ciudadanía muestra su preocupación porque el agua es fundamental en la limpieza, higiene y desinfección para combatir la pandemia del coronavirus, según la versión del vecino Manuel Castañeda a este diario.

“Desde el sábado hemos dejado de recibir el servicio vital, pero no hemos recibido ninguna solución. La situación no ha cambiado y ya no hay respuesta de Epsel. Muchos vecinos tenían agua almacenada, pero ya se terminó la misma. La pandemia y el calor son factores en contra”, argumentó el morador.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron también el corte de agua en las urbanizaciones José Quiñones Gonzales, San Eugenio, pueblo joven Virgen de la Paz, ciudadela Prolongación Bolognesi, entre otros.

Este diario buscó conocer la versión del encargado de la Gerencia Operaciones de Epsel, Gustavo Veliz Calderón, pero no encontró respuesta a las llamadas telefónicas. De igual forma, tampoco se obtuvo una respuesta de la Oficina de Imagen Institucional.

Al respecto, el gerente Comercial de Epsel, José Alejo, precisó que buscan solucionar el desabastecimiento en la zona oeste de Chiclayo, la cual tiene como principal motivo problemas operacionales.