Huacho: inauguran laboratorio y banco de sangre para atender la COVID-19

El Seguro Social de Salud (Essalud) inauguró un laboratorio y banco de sangre equipados en el Hospital II Gustavo Lanatta Lujan, en Huacho, para la atención de casos de coronavirus.

En la entrega estuve presente la presidenta de entidad, Fiorella Molinelli, quien fue testigo también del momento en que Egma Bermudez, jefa del servicio de enfermeras, fue vacunada con la primera dosis de Sinopharm.

“Hoy traemos la segunda obra importante, hace unas semanas inauguramos el tomógrafo; sin embargo, ese día nos comprometimos a inaugurar el banco de sangre y laboratorio del norte chico. Antes referíamos al Sabogal a los pacientes para exámenes exhaustivos, hoy eso no será necesario”, señaló Molinelli.

El Dr. Jorge Luis Chávez, director del nosocomio, recalcó que ahora podrán atender a los pacientes en menos tiempo. “Inauguramos un laboratorio moderno, los pacientes ya no irán a Lima por pruebas especiales. Hablamos de 250.000 asegurados del norte chico. Antes acudían a Lima 300 tomografías al mes, ahora ya se hacen en el hospital”, precisó.

Durante la ceremonia se brindó homenaje al tecnólogo Javier Cataño, quien perdió la vida antes de que llegue la vacuna y cuya fotografía y nombre permanecerán como símbolo en este nuevo laboratorio.

Fiorella Molinelli: “No he sido vacunada contra la COVID-19”

Luego de conocerse que a algunos funcionarios públicos les aplicaron la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, la presidenta del Seguro Social de Salud, Fiorella Molinelli, descartó que haya sido inmunizada.

“Vuelvo a reiterar con absoluta transparencia que no he sido vacunada contra la COVID-19 y no he participado de ninguno de los ensayos clínicos de esta vacuna”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.