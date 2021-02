Fiorella Molinelli: “No he sido vacunada contra la COVID-19”

Luego de conocerse que a algunos funcionarios públicos les aplicaron la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, la presidenta del Seguro Social de Salud, Fiorella Molinelli, descartó que haya sido inmunizada.

La titular del Seguro Social (EsSalud) explicó que no ha participado de ningún ensayo clínico y resaltó su compromiso para que todo su personal sanitario sea inoculado contra el SARS-CoV-2 antes que ella.

“Vuelvo a reiterar con absoluta transparencia que no he sido vacunada contra la COVID-19 y no he participado de ninguno de los ensayos clínicos de esta vacuna. También hago expreso mi compromiso de velar por que todo mi personal sea vacunado antes de que yo reciba dosis alguna”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Molinelli citó un tuit del 12 de febrero, en donde pedía la rectificación del congresista Manuel Merino. En dicha publicación, también señalaba que sería la última en ser inmunizada en EsSalud.

Molinelli se pronunció sobre caso Vacunagate. Foto: Twitter

Molinelli se pronunció luego de que se conociera que la empresa china Sinopharm proporcionó otras 2.000 dosis adicionales a la Universidad Cayetano Heredia. Entre las personas que se inmunizaron, fuera de la cobertura de los ensayos clínicos, se encuentran más de 50 funcionarios del Gobierno de Martín Vizcarra y sus familiares.

Enterado de que funcionarios gubernamentales recibieron la vacuna contra la COVID-19, Francisco Sagasti dispuso acciones inmediatas.

“Ante la revelación de que algunos altos funcionarios públicos se habrían vacunado con estas dosis adicionales, el ministro de Salud ha dispuesto una investigación sumaria para esclarecer estos hechos”, indicó. Añadió que en su Gobierno, China no donó 2.000 dosis extra de vacunas de Sinopharm.

