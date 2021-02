Coronavirus en Perú: oxígeno ofrecido por Chile llegaría al sur y también a Lima

Ante la desbordante demanda, por el aumento de los casos de COVID-19 , el último sábado se conoció el ofrecimiento del Gobierno chileno para enviar por semana 40 toneladas de oxígeno líquido al Perú; sin embargo, aún faltan definir algunos aspectos logísticos para lograr su traslado a los hospitales.

El problema, según reconoció el presidente Francisco Sagasti , es que el oxígeno se debe recoger desde la ciudad chilena de Antofagasta, por lo que ya se viene gestionando con diversas empresas de transporte que cuentan con tanques especiales para que el oxígeno líquido sea trasladado como medicinal.

“Los camiones con estos equipos deben recorrer más de 750 kilómetros entre Antofagasta y Tacna, a través de la Panamericana, y pueden demorarse cerca de 15 horas. Todo eso se debe prever”, explicó un empresario vinculado al sector.

La complejidad del traslado aumenta porque ya en suelo peruano, de acuerdo con fuentes del Gobierno, se está evaluando no solo repartir estas 400 toneladas de oxígeno líquido a las regiones del sur del país sino también se busca enviar una parte importante a Lima , lugar que tiene el mayor déficit de este elemento vital para los contagiados más graves de COVID-19.

Todo esto debe solucionarse esta semana, según los planes del Gobierno chileno. El sábado, el ministro de Salud de ese país, Enrique París, dijo que se habían contactado con una empresa que tiene una base de distribución en Antofagasta. Desde el Perú también esperan eso.

La urgencia se basa en que la necesidad actual del país es de 510 toneladas al día; no obstante, el oxígeno que producen las 104 plantas del país es de 400 toneladas al día, como aclaró hace unos días la exministra de Salud Pilar Mazzetti .

Es más, el mismo presidente Sagasti ha admitido que no se encontraban preparados para un incremento del 300% del consumo del oxígeno medicinal. “En todo el mundo se ha triplicado la demanda”, dijo.

Y, en efecto, en el momento más crítico de la pandemia, el Perú llegó a necesitar 220 toneladas diarias de oxígeno y hoy se requieren 510 toneladas diarias.

Eso explica las largas colas que se observan en las diversas empresas distribuidoras, las cuales han tenido que priorizar el abastecimiento del oxígeno medicinal a los hospitales.

Pero ¿qué otras acciones se piensan ejecutar ante este grave problema?

Se pone firme

Sagasti señaló en RPP que se está por publicar un decreto supremo que establece un procedimiento para que las empresas productoras, importadoras, consumidoras y usuarias de oxígeno cumplan con reportar la cantidad de oxígeno que disponen para que luego el país pueda hacer uso de ellas.

De no cumplirse esto, Sagasti dijo en La República que será más firme. “En caso de que veamos una situación extrema en que algún grupo industrial diga: ‘No, de ninguna manera, mi oxígeno es solo para mi planta y no lo voy a entregar’, esa es otra historia. Lo que hemos visto es un deseo de colaborar, sobre todo por parte de las comunidades organizadas. No tengo por qué suponer que habrá una persona o empresa o institución que se va a negar. Pero tenga la absoluta seguridad de que si esa negativa pone en peligro la vida no tendré el menor reparo de intervenir de la manera más dura que sea necesaria”, afirmó.

Esperan más plantas

Otra medida que se viene ejecutando, pero con demoras, es la instalación de plantas de oxígeno medicinal. “La UNI tiene un contrato para producir 47 y ya hay algunas funcionando. Sí, hay demoras; se requiere presión, temperatura”, respondió.

Al momento, solo hay tres operando en Arequipa, Pisco y en Satipo (Junín).

Oligopolio

Según el vocero de Indecopi, Jesús Espinoza, el mercado del oxígeno medicinal es un oligopolio; es decir, solo hay dos empresas, Praxair y Air Products, para abastecer a los centros de salud.

