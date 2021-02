Ante la ola de contagios que vive nuestro país por la COVID-19 y la falta de logística en la región, efectivos de la Policía Nacional del Perú hicieron cumplir las disposiciones del Estado y retiró a un grupo de personas que pretendieron realizar una asamblea para evaluar la situación de la Comunidad Campesina de la Provincia de Sechura (Piura).

Los agentes de la PNP acordonaron los exteriores del estadio Sesquicentenario, donde fueron víctimaas de agresiones verbales y disputas con un grupo de comuneros sechuranos, a quienes se enfrentaron porque se pretendía realizar una asamblea comunal. Sn embargo, el evento no se pudo realizar porque un gran contingente policial resguardó la entrada del recinto.

Al no poder ingresar al estadio Sesquicentenario, los comuneros pretendieron realizar dicho acto en plena vía pública, donde se improvisó el techo de una vivienda. Esto, para que el director de debates inicie la actividad, situación que no fue tolerada por una facción de los comuneros, quienes aducían que en estas condiciones no se puede llevar a cabo esta asamblea. Incluso, se opusieron a la elección de un Comité Transitorio fuera del estadio.

En tanto, otro grupo de comuneros —en su mayoría partidarios de La Lista Azul— exigían que se lleve a cabo dicha asamblea. Esta situación generó altercados y dejó una gran incertidumbre sobre la legalidad de estos actos llevados a cabo en pleno estado de emergencia y sin cumplir según lo que establece los estatutos comunales.