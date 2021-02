Hospitales de Puno y la historia se repite como en la primera ola

No solo llegan los pacientes también sus familiares. Los enfermos fueron internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o camas de hospitalización. Los familiares copan las afueras de los nosocomios en busca de información sobre el estado de salud de los suyos. Esa es la realidad de los hospitales de Puno. Como en la primera ola.

“Yo estoy aquí porque no sé nada de mi papá. No sabemos si saldrá. Nos preocupa”, aseguró el profesor Noe Ticona en las afueras del nosocomio Manuel Núñez Butrón de Puno. Este panorama no se veía hace días.

Según la Dirección Regional de Salud de Puno, el viernes 12 de febrero, murieron ocho. La tendencia es al alza. Se estiman 186 hospitalizados por COVID-19, el límite de la capacidad.

Según el gerente de Essalud Puno, Juan Mendoza, la situación empeorará en los siguientes días. Recomendó a la ciudadanía acatar la cuarentena para contener al virus. Asimismo, anunció la llegada del hospital de contingencia.

“La verdad no pensábamos que esta segunda ola iba a presentarse así. Pero mira, ahora estamos preocupados. Lo peor es que faltan intensivistas, nos dicen. Yo tengo dos parientes internados”, contó a La República, José Torres, profesor universitario.

En medio de este contexto complicado, el personal de salud continuó recibiendo la vacuna de Sinopharm.

El biólogo Fredy Condori, que trabaja en el laboratorio de procesamiento de muestras moleculares, alertó de varios casos de reinfección. Si bien la mayoría no terminó en situación crítica sí son portadores asintomáticos que contagian a otros.

Por eso Condori planteó el aislamiento como medida de protección personal y familiar para no seguir infectando. Essalud reportó también un incremento de atenciones de asegurados que necesitan pruebas moleculares y atención médica por COVID-19. En el hospital metropolitano se formó una larga cola. La situación es muy parecida a la primera ola.

Pandemia en Arequipa

La situación de Arequipa también es complicada. Las cifras no mienten. En las últimas 24 horas se aplicaron casi seis mil pruebas moleculares, de esa cifra 670 dieron positivo al coronavirus. Fallecieron 13 pacientes en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud.

El jefe del Comando COVID-19 de la región, Percy Miranda, justificó la cuarentena a la que ingresarán desde mañana las provincias de Arequipa, Camaná, Islay y Caylloma. El médico, remarcó que la medida busca evitar el colapso del sistema de salud por el coronavirus.

En el caso del hospital COVID-19 Honorio Delgado, un 92% de sus camas está ocupada. Y solo quedan disponibles lechos para pacientes leves. En cambio, los ambientes para moderados y graves ya se ocuparon el viernes. La UCI siempre está llena.