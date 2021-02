Federico Rosado

Docente

“No podemos acostumbrarnos a la muerte, no podemos ver a alguien perder la vida y no conmovernos. Tampoco podemos destruirnos porque si uno se derrumba no puede trabajar”. Dicho por Luis Fajardo Karol, el primer galeno de la Red Asistencial de EsSalud en Arequipa en recibir la vacuna contra la COVID-19 (La República, 12 de febrero de 2021).

En la nota periodística del colega Elmer Mamani, sorprende que el doctor Fajardo haga esta afirmación.

Llama la atención, porque es “Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)… (y) da cuenta sobre su experiencia de lidiar todos los días con los pacientes críticos que demandan ventilación artificial para vivir”. Es decir, quien casi todos los días convive con la muerte en la UCI; quien, en los últimos meses, ha visto cómo la muerte es una normalidad, se resiste, pelea, no se rinde.

Y, nosotros, los sobrevivientes…

¿Hace cuánto tiempo nos acostumbramos a Llica, Candia, los congresistas y el largo etcétera de autoridades mediocres?

Hace mucho tiempo nos acostumbramos a la coima, a sobornar al primer uniformado de la esquina, al “municipal” para que avise de las batidas.

O, cuándo perdimos el asombro ante la “aceitada” a presidentes, congresistas, gobernadores regionales, etcétera, en una danza de la corrupción de miles de millones de dólares.

¿Es usted uno de los que se acostumbró a votar por el que “roba, pero hace obra”?

¿Será usted otro más de los que irá a votar el 11 de abril y recién en la cola preguntará por quién? Dicen que el hombre es un animal de costumbres. Es probable. Pero, agreguemos: de las costumbres decentes, honestas, dignas y humanas.