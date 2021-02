Enfermera logra vencer el coronavirus y recibe vacuna en el día del amor

En el día del amor y la amistad, Nathan Manuela Rengifo Ramírez (34), se convirtió en la primera enfermera del Hospital II San Isidro Labrador del Seguro Social de Salud (EsSalud) en recibir la primera dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus.

En medio de la primera ola de contagios, la licenciada contrajo la enfermedad, pero tras un complicado proceso, logró vencerla. Por este motivo recibió con gran emoción la vacuna y dio un mensaje para que la población no tema inocularse .

“Es un verdadero orgullo y honor ser parte de este momento histórico y poder ser vacunada para continuar mi labor sintiéndome segura. La vacuna es una luz de esperanza para los trabajadores de salud’, afirmó.

Después de superar la enfermedad, se reincorporó a sus labores, pero esta vez en el área de inmunización. “Quiero que mis hijos sepan que su mamá siempre tiene esas ganas de hacer lo que más le gusta, la dedicación a la atención. No dejé de trabajar, apenas estuve mejor vine a atender a mis pacientes, porque es mi pasión, estudié para enfermería, esa es mi dedicación”, anotó.

Tras recibir la vacuna, ‘Manuelita’, como la llaman sus compañeros, indicó no sentir ninguna molestia. “No se siente nada, estoy tranquila y no tengo ningún malestar. A mis compañeros les digo que tengan paciencia que todos nos vamos a vacunar y mientras eso sucede no hay que bajar la guardia, no dejar de usar mascarilla, mantener nuestra distancia y no olvidarse de lavarse muy bien las manos por alrededor de 20 segundos con abundante agua y jabón”, sostuvo.