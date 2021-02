Trujillo: Defensoría pide información sobre entrega de vacunas a clínicas

Coronavirus en Perú. La Oficina de la Defensoría del Pueblo de La Libertad envió un oficio a la Gerencia Regional de Salud (Geresa-LL) en donde le solicita que le brinde información, con carácter de urgencia, sobre entrega de vacunas anticovid a clínicas de Trujillo, las que no estarían atendiendo a pacientes infectados de coronavirus.

De acuerdo al documento al que La República tuvo acceso, se trata del Oficio N.° 0151-2021-DP/OD-LA LIB, fechado en 11 de febrero de 2021, con la firma del jefe defensorial de La Libertad, José Agüero Lobatón, y está dirigido al titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa-LL), Fernando Padilla Bartra.

“Esta Oficina Defensorial ha tenido acceso al documento donde se asigna el número de vacunas contra la COVID-19 a los establecimientos de salud en La Libertad, así como los puntos en los que se viene realizando la vacunación al personal médico que atiende en primera línea la COVID-19. En ella, advertimos que se ha asignado vacunas a las clínicas SANNA/Sánchez Ferrer y Peruano Americana”, se lee en el oficio.

Si bien estas clínicas tienen triaje diferenciado, Agüero Lovatón expresa que en una supervisión de SuSalud, este miércoles 10 de febrero, se observó que no había usuarios en espera en el área COVID-19. De igual modo, las camas UCI se encontraban libres y no cuentan con especialistas para la atención de pacientes con el virus. La Defensoría señala que la asignación de las vacunas en esta primera fase, no habría respetado la Resolución Ministerial N° 848- 2020/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Vacunación.