Surco: vendedora de desayuno denuncia haber sido agredida por fiscalizador

La mañana de este viernes 12, personal de fiscalización de la Municipalidad de Surco intervino a Karen Esther Vega Vergaray (30), quien vendía desayuno en la intersección entre las avenidas Tomas Marsano y Ayacucho. La mujer denunció que durante la intervención la agredieron físicamente.

“Hoy vino un agresivo (fiscalizador) y me decomisaron el carrito (emolientero), y al momento de llevarse la carreta me han empujado. (Yo le dije) ´qué le pasa, solo estoy pidiendo mi caja de sencillo que he trabajado. Eso no le da para que me empuje y patee’, narró Vega.

En 2019 se conoció que la Municipalidad de Surco, a cargo de Jean Pierre Combe, negó el permiso de funcionamiento a decenas de emolienteros bajo la premisa de que los vendedores no estarían cumpliendo con las medidas que establece la comuna.

Ante ello, Vega Vergaray indicó que la Asociación de Emolienteros Bebidas Tradicionales interpuso una demanda ante Indecopi, tras lo cual obtuvieron respuesta a su favor. “Sin embargo, la municipalidad apeló y todavía no nos permiten regularizar los trámites para trabajar tranquilos”, acotó.

Asimismo, lamentó que, cada vez que son intervenidos, los funcionarios trasladan la carreta y mercadería al depósito municipal, donde no se les devuelve hasta que paguen la multa correspondiente. “Ellos ganan. Nosotros dependemos de eso (mercadería) y carreta para sobrevivir”, expresó.

“(Pido) que nos dejen trabajar como antes con el exalcalde, de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. Ahora, mis panes y mi liquido se llevan. Ahí está mi capital, mi ganancia”, concluyó la trabajadora.