SJL: refugiados venezolanos conforman Comando anti-COVID para llevar ayuda

Tres años atrás, cuando estalló el éxodo venezolano, René Cobeña puso en marcha un refugio para migrantes, actualmente considerado el más grande del Perú. Está ubicado en la calle Los Olmos de San Juan de Lurigancho y se llama Sin Frontera. En él viven cerca de 120 personas de dicho país, aunque alguna vez también hubo colombianos, argentinos y haitianos.

Cuando ocurrió la crisis sanitaria, este empresario textil conformó también el Comando anti-COVID. Integrado por 10 refugiados, cada mañana el grupo sube hasta las zonas extremas del distrito más poblado cargado con víveres y asistencia. Aún ahora, cinco meses después, contribuyen con 300 ollas comunes a la semana, realizan trabajos de desinfección y llevan medicina allí donde el virus mata en silencio. En un país con rezagos de xenofobia, Cobeña ha reivindicado la resistencia migrante.

San Juan De Lurigancho está dividido en 18 comunas, cada una de las cuales contiene, además, unos 20 asentamientos. Es el distrito más difícil de la capital peruana (en 2018 registró 17.280 denuncias) y el más azotado por la pandemia.

“Me atrevo a decir que el 80% de los asentamientos del distrito ha recibido ayuda. Además, semanalmente, venimos contribuyendo a 300 ollas comunes con ayuda del Banco de Alimentos. Es bien difícil decir que no. Esta es la segunda vez que me pasa. La primera fue con el albergue. Lo pensamos para 10 venezolanos, a lo mucho 20. Pero de pronto empezaron a tocar la puerta migrantes sin trabajo, con enfermedades, víctimas de violencia de género o xenofobia. Decir no, en esas circunstancias, era algo desalmado”, señaló Cobeña a este diario.

Al día de hoy, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Perú alberga a unos 830.000 venezolanos y es, después de Colombia, el país sudamericano con más migrantes de esa nacionalidad. Se trata de la ola migratoria más importante del siglo XXI.

Por el albergue Sin Frontera han pasado unos 7.000 refugiados en los últimos tres años. De aquí, además, salieron donativos para otros 3.000.

En octubre de 2018, Angelina Jolie lo visitó como embajadora de la Agencia de las Naciones Unidas. Sin Fronteras se mantiene con donativos de empresas privadas, del Banco de Alimentos y de Acnur, pero sobre todo por la gestión prodigiosa de René y su pareja Suzel. La historia del Comando anti-COVID no se explica sin todo lo anterior: ellos también tocaron esa puerta de la calle Los Olmos cuando todas ya se habían cerrado.

“Me da pena decir que mi gente aún mantiene la costumbre de menospreciar a otro que es distinto a ti, que piensa distinto a ti, que habla distinto a ti. Yo soy migrante, esa experiencia dio inicio a todo lo demás. Creo que la mejor forma de ver la migración como oportunidad es difundir estas labores. Ellos mismos se ofrecieron, yo solo fui un puente”, expresó Cobeña.

“Ninguna municipalidad hacía trabajos de desinfección; sin embargo, aquí lo convocamos y fuimos. No es vanagloria: es una manera de decir que tú también lo puedes hacer. Claro, no se puede negar: hay migrantes malos, pero los buenos siempre son más”, zanjó.