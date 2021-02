En el segundo día de la inmunización contra la COVID 19 se inmunizó a 1.930 trabajadores de salud, informó José Enriquez, coordinador regional de Inmunización de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa).

Por disposición del Ministerio de Salud (Minsa), esta región norteña recibió 4.062 vacunas para el personal asistencial que cumple labores presenciales en los diferentes establecimientos.

En ese sentido, Enriquez enfatizó que el avance de la inmunización es progresivo y este domingo culminarían con la aplicación de los biológicos. “Se logró inmunizar casi el 50% del personal”, aseguró.

Inforhus desactualizado

Resaltó que el Minsa ratificó que los profesionales que laboran en las áreas críticas sean considerados en esta primera etapa de la inmunización. “Es cierto que algunos trabajadores no han sido considerados en la nómina oficial debido que el Registro Nacional del Personal de Salud (Inforhus) de los hospitales y otras unidades ejecutoras no está actualizado, incluso yo no figuro en el padrón de la Geresa”, afirmó.

En esa línea, resaltó que más de 50 trabajadores de salud no figuran en las listas oficiales. “Se espera que este inconveniente sea superado con el segundo lote”, remarcó.