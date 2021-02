COVID-19: 52 mil ya recibieron primera dosis y hoy arriba nuevo lote de vacunas

Pese a las pretensiones de un grupo de congresistas de desestabilizar al sector, y a horas de que llegue un nuevo lote de vacunas desde China , ayer se superó la cifra de 52 mil profesionales de la salud que ya cuentan con la primera dosis.

Esta primera fase del proceso de inmunización, que empezó el martes para más de 141 mil trabajadores de las unidades de cuidados intensivos (UCI), emergencias y hospitalización COVID-19, había logrado, hasta el cierre de edición, un avance del 37%. A nivel regional, Lima, Junín, La Libertad, el Callao, San Martín, Ayacucho, Cusco e Ica tenían el mayor número de personas atendidas, según el ‘vacunómetro’ habilitado del Ministerio de Salud (Minsa).

“En las regiones de San Martín y Ayacucho se ha logrado inmunizar a más del 50% del personal de salud”, precisó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quien agregó que en el país se han desplegado 1.000 vacunadores que están trabajando en 654 establecimientos de salud.

La funcionaria también informó que se ha completado la distribución del primer lote de 300 mil dosis de la vacuna de Sinopharm tanto en Lima como en regiones. Esto se logró gracias al apoyo de las FFAA y la PNP. “En estos días se programaron 11 itinerarios de vuelo que abarcaron 22 regiones del Perú. Adicionalmente, se establecieron tres rutas en helicóptero y seis por tierra, con las que se llegó a 34 ciudades”, explicó.

Para más personal

Cornejo también reiteró lo anunciado ya por la premier Violeta Bermúdez y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti: el segundo lote de 700 mil dosis, que completan el primer millón asegurado con el laboratorio chino Sinopharm, servirá para que desde la próxima semana se amplíe la inmunización a todos los profesionales y no profesionales que laboran en los establecimientos de salud del Minsa, EsSalud, así como de las FFAA, la PNP y del sector privado (clínicas), sin más relegados.

Como lo adelantó La República, con el millón de dosis completo se vacunará no solo a médicos y enfermeras de las áreas críticas sino también a los ingenieros que arreglan los equipos, los choferes de ambulancia, guardianes, empleados administrativos y de limpieza.

Cuidado con deficiencias

Pero antes de que lleguen las nuevas vacunas, el Ejecutivo debe solucionar diversas irregularidades denunciadas por médicos y enfermeras de UCI, emergencias y hospitalización COVID-19 , las cuales fueron contrastadas por la Contraloría.

Según el órgano de control, se identificó que en el padrón de la primera fase de vacunación se incluyó a personas que tienen licencia por riesgo de salud o que realizan trabajo remoto, pero se omitió a aquellos que laboran de forma presencial y que están tratando directamente casos COVID-19. Asimismo, se verificó que algunas Direcciones Regionales de Salud (Diresa) o establecimientos de EsSalud usan listas elaboradas por ellos mismos y no las aprobadas por el Minsa. “Otra situación es que no se está garantizando el registro electrónico de los inmunizados, como en el caso de Huánuco, donde no se entrega un carné de vacunación web como está consignado”, señaló.

Todas estas inconsistencias, de acuerdo con la Contraloría, representan un riesgo que podría afectar las fechas de la segunda dosis y el lote de vacunas.

Sobre este tema, la exdirectora del Programa Nacional de Inmunización del Minsa María Ana Mendoza señaló que esta primera fase debe servir como un plan piloto para corregir detalles. “Lo importante es que la mayoría del personal de salud está dispuesto a vacunarse”.

Arribo de más vacunas

Hoy, al promediar las 5:40 de la tarde, un avión Boeing 777 de la empresa KLM estará arribando a Lima desde Ámsterdam (Holanda) con el segundo lote de la vacuna china de Sinopharm.

Una vez en suelo peruano, el cargamento será trasladado en contenedores hasta el local de Cenares custodiados por fuerzas especiales de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y comandos de la Diroes. Habrá más de 2 mil policías y se usará un dron y un helicóptero.

“Nuestro trabajo es vigilar la distribución, administración y desecho final de las vacunas”, explicó el comandante general de la PNP, César Cervantes, quien enfatizó que esta última acción es para evitar que los envases o etiquetas se usen para estafas o para el mercado negro.

Rumbo a Lima. El valioso cargamento ya se halla en tránsito. Foto: difusión

Las vacunas de Pfizer serán todo un reto

“A nivel regional, el Perú es reconocido como un país que implementa muy bien sus planes de vacunación”, precisó el virólogo Juan More.

Sin embargo, señaló que las dosis de Pfizer serán todo un reto, debido a que requieren una cadena de frío muy compleja (de -70 °C). “El mundo no tiene experiencia de manejar estas vacunas, ahí va a haber un poco más de retraso”.

Se debe indicar que a través de Covax Facility vendrán a fines de febrero 117 mil dosis de Pfizer. En tanto, por la misma empresa, llegarán 250 mil en marzo y 800 mil más en abril.

Fuentes de Pfizer señalaron que entregarán las vacunas en el propio lugar donde se vacunará.

