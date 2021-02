Coronavirus: 59% de peruanos sí se vacunaría, según encuesta de Ipsos

El 59% de peruanos sí se vacunaría contra la COVID-19 cuando sea el momento. Así lo dio a conocer una encuesta de Ipsos Perú.

El sondeo, difundido por El Comercio, demuestra un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a enero, cuando solo un 48% estaba a favor de la inoculación.

En tanto, la población que no recibiría la dosis contra el nuevo coronavirus representa un 35%, una caída de 13 puntos en comparación con el mes pasado.

La encuesta también señala que un 27% se pondría la primera vacuna que sea posible, un 19% indica que si pudiera escoger se colocaría la vacuna rusa Sputnik V, 17% la de Pfizer-BioNTech de Estados Unidos y Alemania, y 15% la vacuna china de Sinopharm.

Al ser consultados sobre por qué no se vacunarían, la mayoría (62%) dice que no lo haría porque no se conocen todos los efectos secundarios. En tanto, un 34% no se aplicaría la vacuna porque fue desarrollada muy rápido y un 32% cree que ha sido creada por países que no les generan confianza.

Finalmente, sobre el uso de la ivermectina como tratamiento preventivo o para combatir los síntomas de la COVID-19, un 68% dijo que nunca la ha tomado y 18% asegura que sí lo tomó alguna vez como tratamiento preventivo.

Unas 1.219 personas, entre 18 años a más, fueron entrevistadas en 24 departamentos del Perú, más la Provincia Constitucional del Callao. El sondeo se hizo del 10 al 11 de febrero del 2021.