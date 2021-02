Arequipa: viajes interprovinciales serán suspendidos desde el 15 de febrero

Este sábado, a través del diario oficial El Peruano, el Gobierno publicó el decreto supremo que contempla las nuevas medidas que rigen, a partir del 15 de febrero, en las 32 provincias situadas en el nivel de alerta extremo. Una vez más, en Arequipa el transporte interprovincial quedó suspendido hasta fin de mes, a la espera de nuevas disposiciones.

Al respecto, el gerente de la Corporación Administradora de Terminales Terrestres (Corattsa), Marco Chauca Valdez, sostuvo que toda actividad en dicho sector es imposible, dado que tanto las llegadas como las salidas de buses hacía o desde los terminales de Arequipa no se pueden realizar, afectando así a cerca de 5.000 trabajadores de toda la macroregión sur.

Debido al nuevo panorama, cuestionó seriamente las nuevas disposiciones del Gobierno debido a que durante casi un año las empresas de transporte interprovincial han visto interrumpidas, una y otra vez, sus frecuencias, haciendo cada vez más difícil la posibilidad de una recuperación económica.

Ante esta situación, Chauca propuso que, para evitar paralizar nuevamente este sector, el Gobierno disponga que —así como ocurre con los pasajeros de aerolíneas— también se requieran pruebas moleculares o antígenas para abordar los buses.

Línea de tiempo de afectación

Chauca detalló que, hasta antes de la pandemia, 75 empresas agrupadas en Corattsa realizaban entre 180 a 200 frecuencias de forma diaria, cifras que no pudieron volver a repetir.

En una línea de tiempo, Marco Chauca explicó que paralizaron actividades desde marzo hasta el 1 de setiembre del 2020, fecha en que retomaron con mucha debilidad los viajes debido a que no podían ir a Lima. En octubre, una vez más, quedaron suspendidas las salidas a ciudades como Puno, Cusco y Tacna. Fue recién en noviembre que volvieron las salidas a todas las rutas; no obstante, el sector no pudo recuperarse y solo alcanzaron el 38% de las 200 frecuencias diarias.

“El 15 de enero de este año nuevamente nos quitaron la posibilidad de viajar a Lima y en febrero lo mismo ocurrió con Puno”, sostuvo tras agregar que operaron con el 50% de aforo.

De acuerdo a Marco Chauca, es importante que el Ejecutivo contemple otras medidas, dado que las personas continúan viajando a bordo de unidades informales poniendo en riesgo sus vidas y su salud debido a que en estas no hay controles. Además, no ve con buenos ojos que solo las aerolíneas continúen operando.

Dato

De las 75 empresas que operaban con regularidad, hasta antes de la pandemia, solo 44 volvieron a sus actividades de manera irregular y con muchas dificultades. “Del resto no sabemos qué pasó, porque solo Cromotex formalizó su situación (se declaró en quiebra)”, dijo Chauca.