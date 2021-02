Arequipa: Defensoría del Pubelo pide autoridades respetar la cuarentena

El representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, invocó a las autoridades regionales y locales, a no oponerse a la cuarentena. Recordó que su rol debe ser garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y proponer proyectos que reactiven la economía.

El gobernador Elmer Cáceres Llica y el alcalde Omar Candia rechazan esta medida vigente desde el lunes. Candia pidió al presidente Sagasti, sugiriéndole que el confinamiento solo se aplique los fines de semana, para salvaguardar la economía.

“No sirve de nada que alguna autoridad cuestione (la cuarentena), cuando lo que compete es garantizar los servicios de salud, así como las condiciones de seguridad para sus trabajadores y que informen los proyectos de inversión que van a generar trabajo”, expresó.

También pidió a la ciudadanía cumplir la medida que regirá en las provincias de Arequipa, Islay, Camaná y Caylloma.

Llamado a educación

Ángel Manrique también realizó un llamado a los funcionarios regionales de Educación, para que contacten a los estudiantes que el año pasado no accedieron al aprendizaje a distancia. Señala que 7.000 escolares de la región Arequipa no fueron contactados, aunque estima que la cifra sería mayor. Si no son reenganchados al sistema educativo, posiblemente nunca retornen.