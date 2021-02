Tacna: la única médico intensivista del Unanue pide no temer a la vacunación

Diana Minchón Vizconde ha trabajado durante toda la pandemia de la COVID-19 en el hospital Hipólito Unanue, siendo la única médico en su especialidad en campo. Ella fue la primera en ser vacunada contra el virus en la región el pasado miércoles en la Dirección Regional de Salud, junto a otros cuatro compañeros de trabajo.

Después de su inmunización, Minchón pidió a la población no temer a la vacuna y recordó que será un factor importante para hacerle frente a la pandemia. También exhortó a la comunidad no ser tan incrédula respecto a la enfermedad, pues aún existe un grupo de ciudadanos que cree que la enfermedad no existe.

Según el reporte COVID-19 de la Dirección de Salud, Tacna hasta este jueves se inmunizó a 375 profesionales de la salud de primera línea de los hospitales Unanue y Daniel Alcides Carrión de EsSalud así como los establecimientos de salud Ciudad Nueva, La Esperanza y San Francisco.

La directora ejecutiva de salud de las Personas, Roxana Huarachi, manifestó que un equipo técnico realizó el monitoreo de los avances de la Campaña Nacional de Vacunación de la COVID-19 donde verificaron que se cumplan los protocolos y norma técnica. Tacna ha recibido 1.09 dosis y deberá recibir una cantidad igual para la aplicación de la segunda dosis.