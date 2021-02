San Miguel: mujer denuncia robo de S/ 20.000 de su tarjeta BBVA

El último martes 9 de febrero, la mujer identificada como Karina Chapel sufrió el robo de S/ 20.000 de su tarjeta BBVA. De acuerdo a declaraciones para La República, los estafadores se habrían hecho pasar como trabajadores la entidad bancaria para así sustraer sus datos personales.

“El día martes me llegó un correo donde me informan que alguien había intentado entrar a mis cuentas. Inmediatamente, me llaman haciéndose pasar por el banco y me preguntan mis datos para una actualización. Incluso, sabían mis últimos movimientos por lo que confíe”, señaló.

La fémina relató que luego enviaron un enlace, donde tenían que actualizar algunos datos. “En el período de 10 a 15 minutos se extrajeron el dinero de mis cuentas y se transfirieron a otros terceros. Esto lo saben los bancos. Así también, se hizo un préstamo de 7.000 soles muy rápido”, precisó.

“Llamé al banco para hacer el reclamo. Me preguntaron si tenía seguro de tarjeta y les dije que no, ahí me tomaron la denuncia, pero no han procedido a nada”, agregó. La joven expresó sentirse vulnerada, ya que han sacado toda la información de sus movimientos y hasta tienen sus datos personales.

“No entiendo que tan rápido se ha hecho un préstamo. No me parece justo lo que ha pasado, ya que son muchos casos. El mío no es el único. Ninguno ha sido solucionado. Por eso pido que me devuelvan el dinero y anulen el préstamo. Así también, invocó a la SBS para que vea por los derechos de los usuarios. Hay que estar pendientes”, aseveró.

La fémina realizó su denuncia ante la comisaría de San Miguel y espera que las investigaciones continúen.