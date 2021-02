Permiso vehicular 2021: conoce como solicitar el pase de autos particulares en cuarentena

El uso de los vehículos particulares quedó restringido durante la cuarentena por la COVID-19 que se extendió hasta el 28 de febrero en las regiones de alerta extrema. Así quedó establecido en el Decreto Supremo 008-2021-PCM emitido por el Gobierno de Francisco Sagasti.

No obstante, la norma permite la circulación, durante este periodo, de las unidades particulares que cuenten con el respectivo permiso vehicular y en situaciones específicas , emitido por la autoridad correspondiente. Asimismo, el portal web del Gobierno dio a conocer una lista de excepciones a esta restricción de tránsito. Conoce aquí los detalles.

¿Dónde solicitar el pase vehicular laboral?

El Gobierno habilitó una página web para dicho fin. Para ello, deberás ingresar a https://pasevehicular.servicios.gob.pe/pasevehicular y digitar tus datos personales. De esa manera, podrás solicitar el permiso.

¿Cómo sacar el permiso vehicular 2021?

En la página web, debes ingresar la información personal requerida, la ubicación y la razón social de tu centro de labores, además del motivo de la solicitud. Así podrás obtener de manera rápida tu salvoconducto.

¿Se debe imprimir el pase vehicular particular?

Este pase puedes descargarlo en tu celular o imprimirlo. Además, deberá presentarse junto al DNI y el fotocheck de la empresa para la cual trabajas. Las personas que no cuenten con un permiso vehicular recibirán una multa y se les retendrán su licencia de conducir.

¿Cuánto tiempo dura el permiso vehicular particular?

Renueva tu pase vehicular cada 7 días para realizar los desplazamientos que requieres durante el estado de emergencia por la COVID-19.

También podrás modificar o actualizar tus datos, fecha de emisión del DNI, y lugar de origen y destino. De esta manera, no tendrás problemas con la verificación de datos al presentar tu pase laboral a las autoridades.

¿Se puede usar el permiso vehicular para cita médica?

Podrás usar tu auto particular de forma excepcional y sin restricciones en caso de trasladar personas que requieren atención médica de emergencia o urgencia, cita médica programada, revisión, chequeo o control médico .

En caso fueses intervenido al trasladar a alguien por dichos motivos, muestra tu documento de identidad y explica tu caso a la autoridad. Si se trata de una cita programada o control médico, enseña dicho documento junto a otro que acredite la cita.

¿Cuál es la multa por no tener el pase vehicular?

Si te detienen mientras circulas en tu auto particular y no cuentas con el pase respectivo, recibirás una multa de S/ 6.450 y se te retendrá tu licencia de conducir. Asimismo, el no tener el pase laboral implica recibir una multa de 264 soles.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 12 de febrero del 2021