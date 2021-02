Médico vacunado en Arequipa: “No podemos acostumbrarnos a la muerte”

Eligió ser médico intensivista porque cuando parece que no hay ninguna opción ante la muerte debe haber una alternativa. “Siempre he querido hacer algo más. Eso me motiva: dar una opción de vida al paciente”, confiesa Luis Fajardo Karol, el primer galeno de la Red Asistencial de EsSalud en Arequipa en recibir la vacuna contra el COVID-19.

Fajardo lidera la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, el área más crítica en atención de infectados, su última opción para sobrevivir. Ayer Fajardo fue inmunizado y confesó sentirse privilegiado. “Aliento a las personas, que accedan a la vacuna porque sabemos que esta pandemia ha tenido consecuencias catastróficas”, declaró.

El galeno estudió en la Unsa y por 21 años labora en la UCI del nosocomio de los asegurados. Las estadísticas hablan de una alta mortalidad por la COVID-19, pero salieron con vida 142 pacientes de su unidad. “Aunque se hubiese salvado solo una vida, hubiera valido la pena”, asegura el médico.

Muchos pacientes acusan a los médicos de insensibles. Fajardo reconoce que puede ocurrir e incluso se ven muchos casos en el mundo. “No podemos acostumbrarnos a la muerte, no podemos ver a alguien perder la vida y no conmovernos. Tampoco podemos destruirnos porque si uno se derrumba no puede trabajar”, enfatiza.

Para el internista, la vacuna da una sensación de esperanza, un nuevo horizonte que se abre. Ayer 80 servidores de primera línea del CASE fueron inoculados en el coliseo Gustavo Momhe de Miraflores. Hoy seguirán las jornadas de inmunización, también para personal de los hospitales Yanahuara y Edmundo Escomel informó el gerente de la Red Asistencial de EsSalud, Yuri Vilca. Recibieron alrededor de 2400 dosis y esperan que la siguiente semana puedan recibir las restantes para proteger a todo su personal. “Somos cerca de 5200 trabajadores”, explicó la autoridad sanitaria.

El hospital Goyeneche también se sumó a la inmunización de su personal. Mónica Villalobos Huamani, enfermera de ese establecimiento fue la primera inoculada de la Gerencia Regional de Salud.

Fueron alrededor de 100 los primeros inmunizados en una fecha especial como es el 109 aniversario del Goyeneche. La enfermera Villalobos manifestó sentirse esperanzada de estar protegida. Ella trabaja en el Centro de Atención Temporal para pacientes contagiados.

La directora Mirtha Oporto señaló que son 774 vacunas para igual número de personas. En tanto hoy el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza inicia la protección de su personal. ❖

Vacunas en provincias

La Gerencia Regional de Salud ayer realizó la entrega de vacunas Sinopharm a 15 establecimientos de salud. La primera en recibirlas fue el hospital Honorio Delgado Espinoza. Luego el Goyeneche, siguió el hospital CASE de EsSalud. En total fueron 5 780 dosis más sus jeringas respectivas repartidas cumpliendo la cadena de frío requerida por el laboratorio Sinopharm. Hoy se continuará con la distribución de 17% de vacunas restantes destinadas a provincias.