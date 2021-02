Muchas emociones generó en los trabajadores sanitarios el comienzo del proceso de inoculación de la vacuna contra el coronavirus en la región Lambayeque. Tras recibir sus respectivas dosis, personal del Hospital Las Mercedes de Chiclayo dieron conmovedores testimonios sobre la lucha que emprenden desde marzo del 2020 y que los ha llevado a conocer y perder colegas en el camino.

Algunos, al mostrar su lado más humano, hablaron del miedo que tienen por posibles reacciones adversas de la vacuna de Sinopharm, no obstante, dejaron en claro que ello no ha condicionado su responsabilidad como trabajadores de la primera línea de batalla contra el coronavirus. Aseguraron que cumplir con la vacunación implica un respeto a la memoria de los que ya no están.

“Es una emoción tan grande (la vacunación) después de haber perdido tantos compañeros de trabajo. Por fin tenemos una luz de esperanza en esta batalla constante contra un enemigo invisible. Esto es en memoria de todos los médicos caídos que no tuvieron la oportunidad de poder estar aquí. A ellos, nuestro respeto”, declaró Carmen Torres, médico cirujana pediatra del Hospital Las Mercedes.

Seguidamente, la profesional de la salud añadió: “Tenemos el deber moral de protegernos y enseñar a la población a protegerse. Es importante que sepan que este virus es real y que seguirá cobrando vidas si es que no nos cuidamos”.

Por su parte, la obstetra de este mismo nosocomio, Yolanda Cieza, sostuvo tras ser vacunada: “Emocionada y temerosa a la vez porque aún se desconoce qué efectos podrá tener esta vacuna, pero eso no implica que no asuma mi responsabilidad (…) Recuerdo cómo compañeros de área han muerto en el transcurso de la pandemia. Ellos debieron estar aquí con nosotros, vacunándose, pero no fue así”.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que al cierre del primer día de vacunación se logró inmunizar a 820 trabajadores sanitarios de los diversos hospitales y un centro de primer nivel del Ministerio de Salud y EsSalud en la región. La jornada continuará este viernes 12 y sábado 13 de febrero.