Un grupo de médicos residentes del Hospital Guillermo Almenara realizaron un plantón exigiendo ser incluidos en el padrón de vacunación contra la COVID-19. Según denuncian, un alrededor de 450 doctores de distintas áreas se encontrarían en tal situación, pese que se están en primera línea tratando a pacientes infectados del SARS-CoV-2.

“Somos en el hospital aproximadamente 450 médicos residentes y ni uno ha recibido la vacuna, y ninguno está en la lista actualmente. Nosotros ingresamos a triaje diferenciado en el área de COVID. En otros hospitales de la red Almenara si han vacunado a los médicos residentes y no entendemos porque a nosotros no”, denunció Rodrigo Núñez, residente del área del geriatría.

Según el grupo de doctores que realizaron este plantón, ellos habrían estado en una lista inicial, pero fueron retirados para incluir a personal médico que no ingresaría a las áreas COVID y trabajadores administrativos.

“Con todo el cariño nosotros hacemos nuestro trabajo de lunes a domingo y nuestros gerentes como mínimo deben ponernos la vacuna. Sin embargo hay médicos que están vacunados, pero ni siquiera entran al área COVID”, dijeron.

El doctor Jorge Amoros, gerente del Hospital Guillermo Almenara, declaró que los médicos residentes de todas maneras serán vacunados, pero deberán tener paciencia en la distribución de las dosis, ya que en esta primera fase habrían recibido cerca de 2.932.

“Los residentes que estaban considerados, inicialmente pertenecientes a la red asistencial Almenara, que comprenden al hospital y cinco hospitales más, a la ahora que nosotros enviamos la relación, al ser considerados como hospital y no como red prestacional, quedaron un poco en el aire”, indicó Amoros.

Finalmente, el gerente del hospital manifestó que los residentes serían inoculados la próxima semana. “Les he garantizado que ellos serán vacunados, en el segundo grupo de vacuna ellos serán incluidos. No quedará ninguna persona en no ser vacunada en este hospital”.