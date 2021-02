Cusco: de 100 muertos 25 son de Canchis y la Convención

Las provincias de Canchis y La Convención entrarán a cuarentena rígida entre el 15 y 28 de febrero. El propósito es evitar que la curva ascendente de contagios y decesos siga a la misma velocidad. ¿Qué llevó a ambas provincias cusqueñas a saltar a nivel extremo de la pandemia? Sucede que los índices de infectados y fallecidos es demasiado elevado en tan corto tiempo.

Durante la primera ola, de marzo a diciembre de 2020, en ambas provincias se infectaron 11.261 personas, es decir, el 14.4% del total regional (77.843); mientras que ahora en tan solo un mes y once días los contagios ya representan el 24.2%: concentran 2.327 infectados de 9.769 registrados a nivel regional.

Asimismo, la mayoría de decesos, 25 de cada 100, ocurrieron en La Convención y Canchis. Hubo 298 decesos del 1 de enero al 10 de febrero, 75 se registraron en ambas localidades. Solo la provincia de Cusco tiene más contagiados y defunciones. No obstante, eso se explica porque el número de habitantes casi triplica a La Convención y cuadruplica a Canchis.

La proporción de muertes e infecciones es excesiva y la única forma de frenar la curva de ascenso, según el Gobierno nacional, es imponiendo restricciones. Además, el Gobierno Regional del Cusco había pedido declarar en cuarentena a La Convención, Canchis y Chumbivilcas. Solo Chumbivilcas no fue considerada en nivel extremo. “Tenemos un semáforo epidemiológico que nos dice que el aumento es exponencial y se debían tomar medidas inmediatas”, explicó el gobernador Jean Paul Benavente.

El tsunami

El director de la Red de Salud de La Convención, Alexis Pro, consideró que no es una segunda ola sino un tsunami, porque ha sido muy violento. En ese entender, sostuvo que la cuarentena es una medida acertada porque permitirá agendar un sistema de control mientras llegue la vacuna y la población vuelva a tomar consciencia.

Actualmente la ocupación de las camas de hospitalización está llegando al tope. Hay entre 18 y 20 hospitalizados. Pero dijo que esperan que a fin de mes estén operativas las otras 54 camas para hospitalización en el hospital de Quillabamba. No obstante, reiteró que La Convención no tiene una sola cama UCI. Por ende, los pacientes críticos que requieran asistencia ventilatoria son evacuados a la ciudad de Cusco. Además hay falta de personal.

Respecto a Canchis, el gerente de Geresa, Juan Spelucín, dijo que la situación es complicada y allí se están tomando medidas. En cada zona hay hospital modular con 59 camas para pacientes no críticos así como plantas de oxígeno.v

Hay suficiente oxígeno medicinal

El titular de Geresa, Juan Spelucín, sostuvo que actualmente, a diferencia de otras zonas, hay oxígeno medicinal para tratar a pacientes que requieren hospitalización. Se cuenta con abastecimiento suficiente de Cenares más los remanentes que hay de las plantas de Calca, Canchis y la que provea Industrias Cachimayo.

No obstante, dijo que no se sabe hasta cuándo estaremos en una situación como esta, porque cada vez llegan más pacientes con criterios de hospitalización y demandan una alta cantidad del insumo cada día. “Depende de la gente que no entremos en situaciones complicadas”, anotó.