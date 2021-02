Anselmo Lozano: juez emitirá fallo sobre pedido de prisión preventiva

El juez del Décimo Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, Reynadlo Leonardo Carrillo, dejó en suspenso el fallo respecto al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional Anselmo Lozano Centurión y nueve personas más, que sustentó este jueves 11 de febrero la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil.

Debate

De esta manera, el magistrado Leonardo Carrillo programó para este viernes 12 de febrero el fallo que definirá si acepta o rechaza el pedido prisión preventiva contra Lozano Centurión y otros investigados. La audiencia se iniciará a las 5 de la tarde, a través de la aplicación de Google Hangouts.

En la última sesión de debate del pedido de prisión, Leonardo Carillo dio la oportunidad a los investigados de hacer uno de su derecho de autodefensa. Los imputados José Huamán Vargas, Wilfredo Castro Carmona, Osmán Yangua Criollo, Marco Tarrillo Bustamante y William Sime Castro alegaron inocencia y rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía.

De una clínica, la exgerente general del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), María Rita Castro Grosso, también rechazó las imputaciones de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe.

“Yo pido recuperar mi libertad. No estoy bien de salud y pido ser investigada en libertad. No he recibido ningún sol, ni tampoco he sido testigo de cosas ilícitas. No existe una red (criminal)”, mencionó Castro Grosso.

Los investigados Alexandra Criollo Ramírez, Alejandro Criollo Quispe y Harry Gonzales Solano, exgerente de Infraestructura, decidieron no hacer uso de su derecho de autodefensa. El suspendido gobernador Lozano Centurión, quien está internado en una clínica de Chiclayo, tampoco hizo uso de esta garantía procesal.

De acuerdo al Ministerio Público, los implicados concertaron con cuatro empresarios la entrega de obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria, entre el período 2015 y 2018, a cambio de obtener beneficios económicos.