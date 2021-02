Vacunas contra COVID-19 son para residentes en el Perú, indica Mazzetti

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó en conferencia de prensa que las vacunas contra la COVID-19 serán destinadas a los ciudadanos que viven en el Perú.

En tal sentido, al ser consultada sobre si las inmunizaciones incluirán a los extranjeros que se encuentran en el país, indicó que sí, pero agregó que estos deberán cumplir con las características de residentes y presentar la documentación correspondiente. Las personas que tengan su solicitud en trámite también serán consideradas, añadió.

“Hay que tener un estatus. No es que yo venga con mi visa de turismo y me estoy vacunando. Eso no es así, esa es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas”, declaró durante el informe del Ejecutivo sobre los acuerdos asumidos en el Consejo de Ministros.

Por otra parte, se refirió al ofrecimiento de terceros de dosis contra la enfermedad, lo cual fue desmentido también en un informe de La República. La titular del sector Salud recordó que los laboratorios no cuentan con representantes o distribuidores y que negocian directamente con los gobiernos.

Extienden cuarentena en Lima y otras regiones

El Poder Ejecutivo anunció la ampliación de la cuarentena en 32 provincias con nivel de alerta extrema por 14 días más. En esa línea, el confinamiento se extendió hasta el domingo 28 de febrero para frenar la actual segunda ola del nuevo coronavirus.

Estas regiones son Lima Metropolitana y Lima región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Tacna, Cusco, Loreto, Moquegua, Puno y Apurímac. De estos departamentos, la medida se prorrogó en 32 provincias, donde se tendrá que acatar a partir del 15 de febrero.

