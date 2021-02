Liberan falso médico acusado de provocar la muerte de pacientes COVID-19

El pasado 6 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a un hombre identificado como Tito Maldonado Cahuasa, quien se hacía pasar como médico y atendía a pacientes con coronavirus. Hoy, este sujeto se encuentra en libertad ante la falta de pruebas en su contra.

Varios ciudadanos acusaron a Maldonado de provocar la muerte de sus familiares al acceder a sus tratamientos. De acuerdo con declaraciones de una denunciante a Latina, este sujeto automedicaba a pacientes COVID-19 sin previo aviso e ingresaba a atender a los afectados sin indumentaria adecuada.

“Sacaba ampollas de su bolsillo y luego las guardaba sin decirnos los medicamentos. Mi hermano tenía buena saturación, pero este hombre le retiró el oxígeno. Nos argumentó que así había curado a todos sus pacientes y que no era necesario”, indicó Patricia Reynaga, una de las afectadas por este falso galeno.

Reynaga resaltó que el sujeto ya fue liberado del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho ante la falta de pruebas. Sin embargo, pide que la Fiscalía no opté por la misma medida. “El día viernes (5 de febrero) yo he ido a hacer mi denuncia y por falta de pruebas, este hombre ha sido puesto en libertad. Este no es el único caso donde pacientes han fallecido, sino que existen otros más. Por eso, pido a la Fiscalía que se haga justicia y que no lo suelten”, sentenció.

Por otro lado, señaló que Maldonado fue recomendado por el propietario de la empresa donde laboraba su hermano fallecido. “Nunca habría pensado que era un falso médico porque lo recomendó el dueño de la empresa. Pensamos siempre que nos había dado un buen doctor. Ahora mi familia está sufriendo”, precisó.

Tito Maldonado Cahuasa contaba con un sello y código del Colegio Médico del Perú de otro doctor, quien desconocía sobre estas prácticas. Ahora, familiares han pedido a las autoridades que este hombre cumpla una condena tras atentar con la vida de sus parientes.

