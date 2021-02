Ladrones roban productos de S/ 50.000 de óptica y dueña queda endeudada

Un grupo de delincuentes ingresó a una óptica y se llevó productos valorizados en S/ 50.000. El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 10 de febrero en el mercado San Gabriel, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según narró la dueña del establecimiento, los ladrones forcejearon la puerta principal y vaciaron todas las vitrinas de lentes. Asimismo, se llevaron dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora.

“En la mañana me levanto y tenía varias llamadas perdidas. Lo primero que me imaginé es que había pasado algo con mi tienda. Llamo a una vecina y me dijeron que habían robado nuevamente mi local. Han forcejeado la puerta, han vaciado las vitrinas, se han llevado todos los productos”, comentó Katyana Cumbicus (34) en diálogo con América TV.

Esta no es la única vez que dicho negocio sufre un robo. Antes de Navidad, otro grupo de hampones ingresó al local y robó cerca de S/ 30.000. Producto de ello, la mujer pidió un préstamo bancario, pero lamentablemente se convirtió nuevamente en víctima de la delincuencia.

Asegura haber quedado en la quiebra y endeudada. Cumbicus Ruiz ahora pide las cámaras de seguridad de la municipalidad a fin de identificar a los delincuentes. El caso se encuentra a cargo de la comisaría del sector.

“Antes de Navidad también robaron la tienda y nadie vio nada. Estoy endeudada, saqué un préstamo para llenar nuevamente mi tienda, para seguir trabajando porque tengo una familia, tengo 4 hijos. Es mi único sustento familiar”, enfatizó la víctima.

