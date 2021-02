El Gobierno dispuso ayer, miércoles 11 de enero, la ampliación de la cuarentena focalizada 2021 en 32 provincias que pertenecen a un total de 18 regiones, entre las que se hallan Lima Metropolitana y el Callao. En ese sentido, el Dr. Ciro Maguiña señaló que sin vigilancia y control, la medida no funciona.

“No hay vigilancia, lo hemos visto en los paraderos, no hay Policía ni militares, hay un relajo del control. Vayan por todo Lima, la gente está circulando como si fuera un día domingo sin restricciones . No hay control en los focos, que siempre han sido los clásicos. De nada vale hacer más cuarentena, de 15 días o un mes porque sinceramente esa receta ya no funcionó”, comentó el también docente de la Universidad Cayetano Heredia en ATV.

Advirtió que el Ejecutivo tiene que cambiar de plan de trabajo, pues los contagios aumentan cada vez más. En el caso del déficit del oxígeno medicinal, señaló que es necesario pedir ayuda internacional a fin de preservar la vida de los infectados de la COVID-19.

“Si no cambian de estrategia, no hay solución. La segunda ola es imparable si nosotros no hacemos nada, sino se nos mueren los pacientes. [...] Bolivia produce oxígeno, es un país que puede ayudarnos. ¿Por qué no? Es importantísimo”, agregó Magiña.

¿Qué regiones y provincias estarán en cuarentena?