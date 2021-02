Comerciantes preocupados ante pocos ingresos: “Pasé de ganar 100 a 10 soles”

Dos empresarias de un punto de venta en el mercado de San Juan de Lurigancho manifestaron su preocupación ante los pocos ingresos que han obtenido desde el inicio de la pandemia en Perú. De acuerdo al informe de Canal N, la mayoría negocios ha quebrado por la cuarentena.

Una de las comerciantes reveló que las ventas se han reducido notablemente y que esto ha afectado en su economía. “En épocas normales se vende entre S/ 100 y S/ 150 en la mañana. Ahora apenas tengo S/ 10″, dijo.

Asimismo, expresó que no puede cerrar su negocio debido a que tiene una deuda económica con una entidad. “No puedo porque tengo deuda con el banco, tengo que pagar administración de puestos. En el mercado no trabajamos gratis, todo es plata, de dónde voy a sacar. Soy una persona mayor, no tengo nadie que me mantenga. Mi esposo y yo somos mayores, quién nos va a mantener”, indicó.

La otra comerciante, trabajadora de una peluquería, señaló que ha tenido que romper ciertas normas para seguir con su negocio.

“Está prohibido, pero la necesidad. El local es alquilado. Usted sabe también que los bancos no nos perdonan nada. Hemos pasado la primera cuarentena, nos estamos reactivando, nuevamente sacamos los préstamos y todo esto nos está perjudicando. Al menos aquí el mercado nos está dando permiso mediodía, porque es mercado”, precisó.

“Ya no creo esta vez (sobrevivir quince días más con el negocio cerrado), porque también tengo cosas en el banco. He llevado parte del negocio y si no pago a los bancos, me quitan la casa”, agregó. Este último 10 de febrero, Francisco Sagasti amplió el confinamiento hasta el 28 de febrero en zonas de extremo riesgo frente a la pandemia.