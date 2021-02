Callao: incautan más de media tonelada de cocaína en contenedor de espárragos

Con información de Jéssica Merino / URPI - GLR

Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional de Perú (PNP) incautaron 571.810 kilos de alcaloide de cocaína dentro de la nave portacontenedores Jean Gabriel, en el muelle 1 del terminal portuario Dp World, en la provincia constitucional del Callao.

La droga se halló en la bodega N°2 del buque, cuyo contenedor tenía los tres precintos de seguridad adulterados . La mercancía estaba designada para la exportación con la etiqueta de “conserva de espárragos”, con destino final el puerto La Havre, en Francia.

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que en total se halló 14 paquetes forrados con plástico film y una maleta llena de paquetes con forma de ladrillo.

“Se ha podido encontrar más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban en la modalidad de preñado dentro del contenedor de una exportador de espárragos. El valor de la mercadería es de 2 millones y medio de dólares. En Estados Unidos, 35 millones de dólares y en euros, porque su destino final era Francia; estamos hablando de 40 millones euros”, señaló el general PNP Raúl Felipe Del Castillo Vidal, director Antidrogas.