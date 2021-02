Palacios: Tienen que aumentar la restricción a la movilidad de las personas

En un contexto del rápido aumento de contagios, hospitales colapsados y la crisis por falta de oxígeno, el Ejecutivo decidirá si es que amplía la cuarentena en las regiones de nivel extremo o no. En opinión del decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celis, se deben continuar con las restricciones, pero en las zonas donde hay una alta transmisión del virus .

Para Palacios, el actual confinamiento está planteado de modo que un gran porcentaje de ciudadanos la transgrede constantemente, por lo que no se reduce la curva de casos positivos como se espera.

“El concepto de cuarentena es muy importante como una herramienta que va a evitar contagios, pero no se está cumpliendo ese objetivo. Sería muy importante que el Gobierno lo evalúe con toda objetividad. Se tiene que aumentar la restricción a la movilidad de las personas”, dijo en entrevista con Latina Noticias.

El galeno indicó que la actual cuarentena no es efectiva porque también carece de control por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Asimismo, se mostró contrario a algunas disposiciones como la hora de salida diaria, que en su opinión debe eliminarse.

De igual manera, sugirió que los infractores que participen en fiestas u otro tipo de reuniones, sean sometidos a pruebas de descarte y confinarlos si salen positivos. Para Palacios es un error retenerlos un momento y luego enviarlos a sus casas, pues podrían propalar el virus de estar infectados.

El decano del CMP aseguró que envió una carta al presidente de la República donde propusieron que se establezcan cuarentenas muy focalizadas en áreas consideradas como focos de contagio.

El especialista explicó que la estrategia consiste en hacer cercos epidemiológicos, hacer pruebas de descarte a la población de dichas zonas y aislar por 14 días a los que salgan positivos .

Asimismo, Palacios dijo que es necesario que Ejecutivo coordine con todos los niveles de gobierno para ejercer un mayor control de las medidas impuestas.

“La brecha es que no está coordinando intersectorialmente, un gobierno nacional que no camina de la mano con los gobiernos municipales en épocas de transmisión comunitaria, esa es una mala estrategia. Tiene que haber una coordinación, si no quién va a hacer el control comunitario”, sostuvo.

Finalmente, el decano del CMP instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas frente a la escasez de oxígeno. Lamentó que a pesar que la situación se pudo haber previsto, no se adoptaron acciones adecuadas.