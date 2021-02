Los Olivos: casi linchan a falso repartidor de delivery acusado de robo

Un sujeto fue golpeado por dos personas tras ser acusado de haber robado un celular en la cuadra 3 de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos.

Según relataron testigos, el delincuente que iba en moto lineal y llevaba una caja de reparto de Rappi arrebató el teléfono a un transeúnte, quien no se quedó tranquilo y junto con su acompañante lo persiguió hasta alcanzarlo .

Fue necesaria la presencia de un agente policial para tranquilizar a las víctimas de robo, quienes no dejaban de golpear al acusado.

“Le sacaron el casco y lo aventaron hacia la otra pista. Justo llegó ahí la Policía porque le estaban pegando fuerte al repartidor. (...) Efectivamente, le había arranchado el celular a uno de los jóvenes”, relató una vecina a 24 Horas.

Tras recuperar su equipo, los transeúntes se retiraron del lugar y el policía se quedó con el raquetero, pero, según versiones de los vecinos, no lo detuvo.

“El joven al que le habían robado su celular logró recuperarlo y se fue con el compañero. Se quedó el de Rappi con el policía como unos veinte minutos y después el agente se fue dejando al repartidor solo”, narró una mujer.

Los vecinos de la zona indicaron que la inseguridad ha aumentado en el distrito y, pese a ello, las autoridades municipales no estarían actuando.

“Están robando bastante en esta avenida y en El Trébol nos han asaltado varias veces; no es justo. No tenemos seguridad. Nadie cuida porque en Los Olivos no hay trabajo municipal”, se quejó una residente.

“Que haya más Serenazgo y más patrullaje, que salgan constantemente porque raras veces pasan”, pidió un hombre que trabaja en el lugar.