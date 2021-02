Jorge Loyola, el primer médico en recibir la vacuna COVID-19 en Trujillo

De niño soñaba con ser médico y la pandemia no lo amilanó, continuó luchando la batalla contra el coronavirus desde una de las áreas más criticas en un nosocomio: Emergencias.

El galeno Jorge Loyola Diaz, jefe de Emergencias del Hospital Regional Docente de Trujillo, será el primer médico y liberteño en vacunarse contra la COVID-19.

El esfuerzo diario para ganarle a la enfermedad y salvar más vidas se vio también reflejado en una misiva que Loyola escribió al inicio de la pandemia en 2020:

“No queremos aplausos desde un balcón, no queremos reconocimientos, no queremos bonos ni mas sueldo. Queremos equipos de protección, queremos seguridad al trabajar, queremos ventiladores mecánicos. Ojalá se logre y nos escuchen. Yo seguiré en lo que me gusta, como lo hubiera hecho mi padre... y dándole ejemplo a mi hija. Sé que venceremos”, dijo.

El Gobierno Regional de La Libertad, indicó que el día de hoy miércoles 10 de febrero iniciará la inmunización al personal del establecimiento referencial ante el coronavirus.

Las vacunas del laboratorio Sinopharm aún no llega a la ciudad, pero se espera su arribo para el mediodía. El número total de dosis de este primer lote es 7.376, los que serán utilizados para los profesionales de salud.