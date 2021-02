Jefe de Emergencias del Hospital Militar tras vacuna: Es una emoción muy grande

“Bastante emocionado. Sí, se considera un honor ser considerado en este primer grupo”, así calificó la experiencia el capitán EP Raúl Ernesto Porras Serna (38), médico cirujano y jefe del área de emergencia del Hospital Militar. El galeno fue uno de los miembros del personal de salud que fue vacunado minutos antes que el presidente de la República, Francisco Sagasti.

El especialista señaló que tuvo una gran expectativa al ser uno de los escogidos para ser parte de los primeros en ser inoculados con una de las dosis de las vacunas del laboratorio Sinopharm. “Es una emoción muy grande después de ver a tanta gente morir. La vacuna está siendo la luz al final del túnel”, precisó a La República.

Así también, sus familiares y colegas se mostraron muy felices al ver que lo vacunaban en un canal de señal abierta. “Bastante emocionados. Hablé con mis padres luego de la vacuna y estaban bastante contentos (...) Mis amigos cercanos también estaban alegres por esto. Si bien ellos también forman parte del área COVID-19, han priorizado primero a los que estamos de 12 a 13 turnos en el mes en dicho espacio”, dijo.

Por otro lado, reveló que la situación durante la pandemia ha sido difícil, ya que no tenían todos los implementos necesarios para afrontar un nuevo virus. “En nuestro caso, durante el año pasado, el hospital tuvo que dividir el área de Emergencias en dos: pacientes COVID-19 y pacientes no COVID. Asimismo, teníamos una capacidad de 12 camas de observación, incluida las tres de pediatría. En total, solo 15. Por tiempos de pandemia, se amplió el número de camas y todos los tópicos, sean de oftalmología, cirugía u otros, eran usados para estas personas con el virus. Era muy demandante”, expresó.

Si bien en esta segunda ola de la pandemia los eventos son similares, el médico resaltó que ahora están mejor equipados a comparación de marzo del 2020. “Sigue igual, la diferencia es que los recursos en ese año llegaron poco a poco. Hasta antes de la pandemia, solo manejábamos dos ventiladores mecánicos. Ahora tenemos ocho pacientes con estos respiradores y siete que están recibiendo terapia invasiva”, mencionó.

Además, señaló que es necesario que la ciudadanía se informe más sobre el tema de las vacunas y que acudan a las jornadas de inmunización cuando sea su turno, de acuerdo a las fases.

“Hay mucha incertidumbre y desinformación. Las redes sociales y el internet son un arma de doble filo. Si bien difunden información rápida, no todo a lo que acceda la gente es correcto. Entonces, hay que masificar la educación y la concientización en medios como redes o prensa para educar a la población e instarlos a que se vacunen”, aseveró.

Por último, pidió a las personas que ya han sido inmunizadas que no se descuiden porque una vacuna no significa que no se vayan a contagiar de la COVID-19. “A pesar de que estén vacunados, deben seguir con su mascarilla, salir solo lo estrictamente necesario como ir a hacer sus compras de alimentos, lavado de manos, uso del alcohol gel, entre otros. Esta inmunización en una primera etapa ayudará a que la población no haga cuadros graves de la enfermedad, sino con formas leves”, manifestó.

El capitán EP Raúl Ernesto Porras Serna (38) recibirá la segunda dosis entre el 2 y 3 de marzo. Hasta la fecha, la pandemia deja 1 196 778 infectados y 42.626 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 en el Perú.