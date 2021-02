Irregularidades en obras causaron perjuicio de S/ 26.5 millones en Arequipa

Los hechos irregulares en las entidades públicas y casos de presunta corrupción en Arequipa no se detuvieron ni en la pandemia del coronavirus durante 2020.

Según la Contraloría, el perjuicio económico que se generó al Estado por estos casos asciende a 26 millones 573 mil 054 soles. Además, se identificaron a 335 servidores públicos que tendrían presunta responsabilidad en estos hechos, una cifra mayor a la de 2019 y 2018, cuando se contabilizó a 216 y 188, respectivamente.

El gerente regional de control de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán, pidió al Congreso que debata el proyecto de ley que devuelve la potestad sancionadora a la entidad, pues ante las faltas administrativas no pueden hacer nada. Son las mismas entidades involucradas las que deben sancionar a los funcionarios, lo que da una sensación de impunidad. Los casos más emblemáticos que fueron auditados por la Contraloría durante 2020 provienen del Gobierno Regional (GRA) y la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Uno de ellos es el de la construcción de una plaza cívica en la asociación de vivienda Jardin del Colca, localizada en el distrito de Yura, a cargo del gobierno regional. Coincidentemente, el presidente de dicha asociación es Hugo Mendoza, amigo del gobernador Elmer Cáceres Llica y consultor del GRA.

El contralor reiteró que la obra no tiene ningún alcance de impacto regional, no está en el plan estratégico institucional ni tampoco le compete a la entidad hacer este tipo de obras. El terreno no cuenta con habilitación urbana y la obra se encuentra en una zona de riesgo no mitigable. Actualmente la obra está paralizada.

El cementerio Culebrillas, también impulsado por el gobierno regional, es otra obra con problemas. No estaba registrada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tampoco tenía expediente técnico. La obra también está paralizada por mandato del Poder Judicial y la Región no ha presentado un plan de acción.

Sobre el centro de aislamiento de Cerro Juli para casos de coronavirus, que también hace el gobierno regional, no se ha publicado las contrataciones directas para la obra, no se consideró la normativa sanitaria para ubicación del triaje y área de almacenamiento de residuos biocontaminados.

Otras obras con irregularidades es el mejoramiento en el Hospital Honorio Delgado que recién está concluyendo, la entrega de frazadas para población vulnerable (no fueron repartidas en su totalidad).

Sobre la municipalidad provincial, los hechos irregulares se identificaron en la prescripción de las papeletas de tránsito, el patio Puno, el intercambio vial de las avenidas La Salud, Los Incas y Dolores.

Hacen aclaración a Cáceres

El contralor desmintió al gobernador Elmer Cáceres Llica por decir que la entidad puso trabas para las plantas de oxígeno en las provincias de la región. “No es cierto, no hemos tenido ningún afán obstructivo. No hemos hecho servicios de control simultáneo ni posterior específicamente a las plantas de oxígeno. Quiero imaginar que el gobernador ha tenido un lapsus y se ha querido referir a otra institución”, dijo.