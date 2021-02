“Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose”, fue lo que el actor Sergio Galliani manifestó en redes sociales a través de un video en el que cuestiona y muestra su rechazo al lenguaje inclusivo; es decir, el uso de expresiones como “chiques”, “todes” o “juntes”, en lugar de las palabras masculinas normativas como “chicos” y “todos” para referirse a un grupo amplio y diverso de personas donde no solo hay varones, sino también quienes no encuentran representación en el sistema binario hombre/mujer.

El guitarrista de Los Chabelos grabó un mensaje en el cual narra una supuesta visita a un restaurante donde el personal de este establecimiento lo habría saludado con un “hola, chiques” con el fin de ser inclusivos con los diferentes clientes. Ante ello, Galliani habría increpado su uso y preguntó si, entonces, contaban con una carta en Braille o si manejaban la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva.

“Estoy demasiado enojada que haya personas que se escuden en el lenguaje inclusivo para hablar de las luchas de las personas con discapacidad”, escribió como respuesta en redes sociales Andrea Burga, periodista con discapacidad visual.

Burga señala a La República que estas declaraciones son consecuencia de una falta de conocimiento de lo que es la inclusión. “Una cosa no excluye a la otra. No porque utilice el lenguaje inclusivo voy a excluir otras luchas ”, manifiesta y agrega que las personas con discapacidad también reivindican el lenguaje.

“Conocemos lo importante que es el lenguaje para nombrar a otres. Nosotros reivindicamos que se diga ‘persona con discapacidad’ y no ‘personas con habilidades diferentes’ o ‘personas discapacitadas’”, detalla.

La activista, que calificó como inapropiado el video de Sergio Galliani, también indica que en ocasiones se instrumentaliza a este colectivo. “Es como decir ‘yo hablo por esta lucha porque me conviene’ y no porque tienes un compromiso real con las personas con discapacidad”, añadió.

“Mucha gente cree que la inclusión a las personas con discapacidad se reduce a la infraestructura. Es importante, pero una de las cosas que más nos hacen daño es que todavía hay estereotipos sobre nuestro colectivo. El hecho de que vaya al banco y crean que yo no puedo hacer las cosas sola y por ende no puedo generar ganancias, eso es un tema de que se cree que no somos capaces de hacer ciertas cosas”, expresa Burga.

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

“El lenguaje inclusivo es una herramienta política y retórica de la lucha LGTBIQ+ ,y del feminismo, para librarse de la opresión”, declara a este diario Gabriela Ferrucci, docente universitaria y activista. Esta expresión, que se ha construido a lo largo de los años, evidencia las desigualdades de género que se perpetúan desde el idioma español.

Esta herramienta es un modo lingüístico que busca evitar solo el uso del masculino en palabras como ’'amigos’', ’'todos’' o ’'chicos’', cuando alguien se está refiriendo a un grupo de personas donde la presencia no solo es de varones, sino que también están presentes mujeres y diversidades que pertenecen al espectro de géneros e identidades que no se identifican con el tradicional y binario masculino-femenino.

Elena Pérez, doctora en ciencias de la información y decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, señaló en entrevista con DW Noticias que “el español es sexista”, lo cual es producto “de siglos y siglos de una sociedad androcéntrica, una sociedad en la que los valores del varón han prevalecido sobre los de la mujer”.

“Cuando ven que las mujeres y diversidades sexuales empiezan a tener voz, empieza ese miedo a perder los privilegios que el patriarcado le ha dado a los hombres blancos heterosexuales”, asevera Ferrucci.

Así, quienes apuestan por el lenguaje inclusivo tienen como objetivo promover la igualdad de género a través del uso del morfema -e o -x. Esta herramienta ganó presencia en 2018, cuando Argentina puso en debate público y político el proyecto de ley que legalizaba el aborto seguro y gratuito en dicho país.

Incluso, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, autorizó el uso de la ’'e’' en la administración de la justicia luego de que una jueza utilizara el morfema en un fallo; e instituciones como la Universidad de Buenos Aires también aprobaron el uso de este recurso para ser empleado en tareas y trabajos oficiales.

“La critica que se arraiga a la RAE en realidad no tiene razón de ser porque no se pretende un cambio linguístico, es mas bien una forma más de visibilizar a quienes son invisibles para el español, como las mujeres y personas de género no binario . Se busca una manera neutra para incluir a todas las personas”, manifiesta Ferrucci.

Asimismo, afirma que no se puede imponer su uso, pero tampoco impedir utilizarlo. “Existimos, y si no se nombra, no existe. Si no existe, no es sujeto de derecho”, finaliza la docente.