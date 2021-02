Gobierno evaluará hoy si ampliará la cuarentena en Lima y otras regiones

Este miércoles 10 de febrero, el Gobierno evaluará las próximas medidas para reducir el número de casos COVID-19 durante la segunda ola. Según se conoció, durante la sesión del Consejo de Ministros se analizará si la cuarentena obligatoria será ampliada en las zonas de riesgo extremo.

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, señaló el lunes que de dictarse nuevas disposiciones, estas se darían con base en evidencias científicas e indicadores sociales y económicos. “La situación es complicada en todo el país”, aseveró.

En esa misma línea, el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, alertó que la tasa de positividad pasó de 16% a 18% y se reportan alrededor de 7.000 casos nuevos cada día. Por ello, pidió al Gobierno restricciones más drásticas.

Entre regiones que son consideradas de alto índice de contagio están: Lima Metropolitana, Lima Región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Loreto (provincias de Maynas y Ramón Castilla), Puno y Apurímac.

Dicha medida establece que las personas solo podrán salir de sus viviendas para actividades esenciales como la compra de productos de primera necesidad, una emergencia médica, acudir a entidades bancarias; así como a trabajar si cuenta con el respectivo pase laboral.

El permiso de circulación puede ser usado por aquellas personas que laboran en los servicios públicos esenciales como abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, hidrocarburos, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y telecomunicaciones, entre otros.

¿Las multas ya establecidas seguirán vigentes?

Las multas por no utilizar mascarilla, no guardar el distanciamiento social, no respetar el toque de queda o la inmovilización social en las regiones de alerta máximas seguirán vigentes.