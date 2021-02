“Nosotros hemos empezado el 11 de marzo con el primer paciente. No hemos parado. Solo cuando me infecté en mayo y después nuevamente empecé a trabajar”, comentó la jefa de las enfermeras de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati, Carmen Pereira mientras era vacunada.

Asimismo, tras la terrible experiencia que le tocó vivir reveló que la llegada de las vacunas es una luz de esperanza al final del túnel; sin embargo, recomendó a todos ser vigilantes y que ante el primer síntoma de COVID-19 acudan al nosocomio más cercano a realizarse un descarte.

“Yo no me puedo quejar, lo único que me puedo incomodar es que los pacientes llegan muy avanzados. Nosotros les damos de todo”, indicó.

Pereira también precisó que, tras ser inmunizada con la primera dosis, de la vacuna Sinopharm, no dejará de atender a los pacientes que continúen llegando al nosocomio.

“Voy a atender con más seguridad a mis pacientes, todos los días lo hacemos. Sé que los pacientes van a disminuir porque ya no van a contagiar a los demás. Trabajaremos hasta el último momento hasta que digamos adiós pandemia”, aseveró la jefa de enfermeras.

La red de EsSalud inició su proceso de vacunación en el hospital Edgardo Rebagliati al recibir 4.000 dosis que serán inoculadas en 2.000 miembros del personal de salud.

Pedro Ripalda, vocero de EsSalud, explicó que el proceso de vacunación comenzó con la corroboración de los nombres de los trabajadores en el padrón nominal ya establecido.

Luego, se dirigieron a uno de los 20 módulos que se han instalado en la explanada de la Playa Miller y allí recibieron la primera dosis. Posteriormente, pasaron a un área donde permanecieron 30 minutos para verificar si es que presentaban algún tipo de reacción bajo la supervisión de un equipo de primeros auxilios.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.