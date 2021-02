Docentes de la provincia de Sullana, en Piura, señalaron que se encuentran temerosos ante la posible falta de pagos de sueldos y bonos que generaría la ausencia de un director en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia.

Según informó el consejero Leónidas Flores Neira, la docente Olivia Arrunategui Seminario abandonó el cargo de jefa de UGEL hace 20 días y ocasionó retrasos en los pagos de sueldos.

Aseveró que, ante la ausencia de un jefe de UGEL, el problema podría repetirse y afectaría los ingresos de cientos de docentes, quienes tienen que solventar a sus familias en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Los profesores me hicieron llegar su reclamo porque no quieren sufrir nuevos retrasos en sus sueldos. Son los únicos profesores en la región a quienes no se les pagó por temas administrativos. Hemos enviado un memorándum a la Dirección de Educación para que revise este caso”, sostuvo.

El representante también afirmó que han recibido diversas denuncias por en referencia a que los trámites administrativos en la UGEL no avanzan, por lo que solicitó verificar el funcionamiento de la actual gestión.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación solo anunció que mediante la Resolución Directoral Regional 001136-2021, el lunes 9 de febrero, se designó al docente Alberto Cornejo Chumacero como nuevo director de la UGEL Sullana.