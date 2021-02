Desorden y colas: personal de salud denuncia que no aparece en el padrón

En el segundo día de la jornada de vacunación contra la COVID-19, cientos de profesionales de la salud hacen colas para recibir la dosis de Sinopharm en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati, situado en Jesús María. Entre médicos, técnicos y enfermeras, se encuentran en el lugar desde las 5 a. m.

De acuerdo con algunos especialistas, dichas colas se generaron producto de la desinformación de la entidad, respecto a la lista de personas que se inmunizarán el día de hoy. Aseguran que muchos de ellos no aparecen en el padrón, a pesar de atender a pacientes COVID-19.

“Yo me encuentro desde las 6 a. m., (desde esa hora) estoy en la institución. No responsabilizo a EsSalud, sino a la lista del Minsa donde han chocolateado todo y prácticamente han dejado de lado al personal de prioridad. He visto a jóvenes que merecen ser vacunados para estar protegidos y no aparecen en la lista”, comentó una de las profesionales de la salud en diálogo con RTV.

Al igual que la profesional de la salud, otra especialista mostró su molestia por la desorganización que existe durante la jornada de vacunación. Señaló que la cola llega hasta la avenida Arenales y da media vuelta a la manzana.

“Se supone que hoy estaban programados (personal de) emergencias y de las unidades críticas como UCI. En la lista no aparezco, pero en la página del Minsa sí aparezco. Se supone que ayer debieron vacunar a quienes atienden a pacientes COVID-19 y ayer han vacunado a personal administrativo”, indicó una profesional a RTV.

EsSalud responde ante largas colas

El vocero de Seguro Social de Salud señaló que han respetado la relación del Ministerio de Salud. Enfatizó que el personal de salud que no se haya vacunado con las primeras dosis de Sinopharm, lo harán con las vacunas restantes.

“En esta lista probablemente no estén, pero hay que esperar la nueva lista que saldrá el lunes. Ya se ha informado que hay una relación que ha enviado el Ministerio de Salud y con base en ese listado se está vacunando . El que no se encuentre allí no podrá ser inmunizado por normativa”, comentó Julio Rojas, vocero de EsSalud.

El Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud se convirtió en uno de los primeros nosocomios del país en recibir una parte de las vacunas contra el nuevo coronavirus del laboratorio Sinopharm.

El camión frigorífico con las dosis llegó al nosocomio ubicado en Jesús María el lunes 8 de febrero y a las afueras ya los esperaban trabajadores, en su mayoría médicos y enfermeras.

LR PODCAST: escucha el Informe matinal del 10 de febrero del 2021