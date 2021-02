Coronavirus en Perú: mensaje de seguridad y esperanza de los primeros inmunizados

Después de casi un año de lucha sin descanso contra el Covid-19, ayer comenzaron a ser vacunados los guerreros de la primera línea: médicos y enfermeras.

Mario Candiotti, intensivista del hospital Loayza, fue uno de los primeros en recibir la vacuna a nivel nacional. “Es una luz de esperanza que teníamos todos de contar con una herramienta para protegernos, para proteger a nuestra familia y a la gente que queremos”.

Sabe que la pandemia aún durará y también que la mortalidad no desaparecerá, pero en este momento siente que el avión trajo, además del fármaco, esperanzas.

Candiotti recuerda los inicios de la guerra que aún batallan. El nuevo coronavirus tomó por sorpresa un sistema de salud precario que no contaba con el equipo necesario.

Cuenta que tuvieron que buscar la mejor forma de protegerse. Hasta usaron lentes de natación, lo que complicaba el trabajo porque las “lunas se empañaban”. El médico ha pasado por distintas epidemias, como el cólera, pero ninguna con la letalidad del Covid-19. “Acá no sabes dónde está el virus”.

El cuidado continúa

En tanto, Leonel Martínez, jefe del Servicio de Infectología del hospital Loayza, comenta, tras ser vacunado, que el fármaco le trae tranquilidad.

“La población debe tener la confianza de que es el inicio del final de la pandemia. Va a llevar tiempo, bastante tiempo, pero definitivamente es el comienzo. Eso lo tengo clarísimo”.

En el Loayza. El infectólogo Leonel Martínez dice que estamos en "el inicio del final". Foto: Aldair Mejía/La República

El médico, sin embargo, admite que la vacunación le ha generado sentimientos encontrados, pues si bien siente mayor tranquilidad, también hay pena de por medio, ya que “quizá si esto hubiera sido antes se habría evitado muchas muertes”.

Martínez señala que la vacunación no significa que la protección deba cambiar , incluso luego de recibir la segunda dosis y haber desarrollado los anticuerpos necesarios. “Seguirá igual, incluso por respeto a los que no se han vacunado”.

Esta no es la primera vez que el infectólogo vive una pandemia como parte del personal de salud: recuerda la gripe AH1N1. “No fue nada despreciable. Lo que pasa es que en ese tiempo no teníamos las redes sociales y la gente no se enteraba de todo al instante”. No obstante, el doctor sabe que la situación es distinta: peor que hace más de 10 años.

Un sueño hecho realidad

Para la licenciada Miriam Ortiz, quien supervisa el departamento de Enfermería del Hospital San Bartolomé, el proceso de vacunación la ha hecho sentir motivada. “Al inicio lo vi lejos y ahora me parece mentira que estemos en el proceso”.

Jamás olvidará el 5 de abril del 2020, cuando recibieron a la primera paciente con neumonía, pero que, eventualmente, tras realizarle la prueba para coronavirus, dio positivo.

Un mal que los atrapó desprevenidos. Sin embargo, tras casi un año en el que vio a sus colegas llenos de miedo, pero igual de dispuestos a atender a sus pacientes, asegura que el fármaco ha traído felicidad.

“Me parece un sueño que me estén vacunando. La vacuna es algo positivo, es algo beneficioso para mí, que no va a hacerme daño, al contrario, me va a proteger. Me siento segura”.

Valiente. La licenciada Miriam Ortiz sintió como un milagro la llegada de la vacuna. Ama la vida. Foto: Aldair Mejía/La República

Ortiz no solo piensa en ella, sino en su madre con quien vive. Durante este tiempo, su mayor temor ha sido contagiarla. Un sentimiento que parece irse, pero recalca que sin descuidar las medidas de bioseguridad.

Habría muchos más contagios

El analista de datos Rodrigo Parra señala que partiendo de los datos de muertes por Covid-19, según el CDC, con base en el Sinadef, la cifra es de 94.615. Agrega que, de acuerdo a la OMS, el índice de mortalidad debería ser entre 0.5% a 1%, por lo que si se tiene en cuenta ese rango, los contagios en Perú podrían ir desde los 9.461.500 hasta 18.923.000.

No obstante, precisa que el índice varía según el país, pues para empezar cada uno cuenta con un sistema sanitario distinto, que genera que los resultados también difieran.

Evolución del Covid-19 en Perú.

